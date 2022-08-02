İstanbul FATİH elektrik kesintisi listesi! 2 Ağustos 2022 Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 2 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Fatih elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 2 Ağustos 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Fatih ilçesinde 2 Ağustos 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah ANKARA, HOCAPAŞA, HOCAPAŞA CAMİİ, HÜDAVENDİGAR, ORHANİYE sk bölgelerinde 02/08/2022 02:00:00 - 02/08/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-08-02 02:00:00 2022-08-02 04:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah ALEMŞAH, CEVAHİR BEDESTENİ, EMİRŞAH, FERACECİLER, FESÇİLER, GANİ ÇELEBİ, HACI MEMİŞ, HALICILAR ÇARŞISI, HAZIR ELBİSESİCİLER, KAZAZLAR, KESECİLER, KOLANCILAR KAPISI, KUYULU, LÜTFULLAH, ORTAKAZAZLAR, RESSAM BASMACILAR, SARI HACI HASAN, TAKKECİLER, YAĞLIKÇILAR, YEŞİLDİREKLİ, YORGANCILAR, ZENNECİLER sk bölgelerinde 02/08/2022 00:00:00 - 02/08/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-08-02 00:00:00 2022-08-02 02:00:00

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