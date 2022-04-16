İstanbul FATİH elektrik kesintisi listesi! 16 Nisan 2022 BEDAŞ Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Nisan 2022 Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Fatih elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 16 Nisan 2022 Cumartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Fatih ilçesinde 16 Nisan 2022 Cumartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah GÜMRÜKÇÜ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOCA YUSUF, KOCA YUSUF 1. ÇIKMAZI, KOCA YUSUF 2. ÇIKMAZI, KURU SEBİL, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI, SANCAKTAR TEKKESİ, TÜTÜNCÜZADE, TÜTÜNCÜZADE 1. ÇIKMAZI, VANİLYA, ÇINAR sk/ KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALIKÇI, BALTA, BALTA ÇIKMAZI, BERBER ŞEFİK, BESTEKÂR NUBAR TEKYAY, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEMİRCİ OSMAN, DEĞİRMEN, EMİRLER ÇEŞMESİ, FEVZİ ILGAZ, HACI KADIN, KADEM, KADER, KASAP 1., KOCA MUSTAFAPAŞA, KOKULU KARANFİL, MARMARA, MİHRİŞAH, MİLLİ MÜDAFAA, PAMUKÇU, SANCAKTAR TEKKESİ, SÜRGÜCÜLER, TEBERDAR, YENİ KEMANCI SİTELERİ, İZCİ TÜRK, ŞIRLAĞAN sk/ MEVLANAKAPI mah HANCI DEĞİRMENİ, SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI YAĞHANE, TEKKE MASLAĞI, TEKKE MASLAĞI ÇIKMAZI sk/ SEYYİD ÖMER mah SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI YAĞHANE sk/ SÜMBÜL EFENDİ mah ALPER, ALİ FAKİH, ALİ FAKİH ÇEŞMESİ, BURHANETTİN TEPSİ, DERVİŞ MEHMET, FIRIN, FIRIN ÇIKMAZI, HACI KADIN, HACI KADIN BOSTANI ÇIKMAZI, KEMANCI SİTELERİ, RECEP URAS, YAZICI, YAZICILAR sk/ SİLİVRİKAPI mah ALAY İMAMI, BEYÇAYIRI, BEZİRGAN ODALARI, DAĞISTANLI ÇIKMAZI, HANCI KARAGÖZ, HİSARALTI 1., KOCA MUSTAFAPAŞA, KURU SEBİL, KUVA-Yİ MİLLİYE, RAMAZAN EFENDİ CAMİİ ARALIĞI, SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI ÇIKMAZI, UZAY, ÖNAL, İBRAHİMPAŞA TÜRBESİ, İMAM MEHMET, ŞEHİT TURAN TOPAL sk bölgelerinde 16/04/2022 23:00:00 - 16/04/2022 23:59:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-16 23:00:00 2022-04-16 23:59:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah DEMİRCİ OSMAN, HACI KADIN ÇEŞMESİ, PULCU sk bölgelerinde 16/04/2022 23:00:00 - 16/04/2022 23:59:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-16 23:00:00 2022-04-16 23:59:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah MEKTEP sk/ KOCA MUSTAFAPAŞA mah AKARCA ÇEŞMESİ, AKINCI, ARAP KUYUSU, ATEŞBAZ, ATİK HAMAMI, BALIKÇI, BALTA, BERBER ŞEFİK, BESTEKÂR HAKKI, BÜYÜK KULELİ, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEMİRCİ OSMAN, ESKİ KULLUKÇU, FERİDUN KILIÇ, GÜMRÜKÇÜ, GÜMÜŞ YÜKSÜK, HACI HASANAĞA MEKTEBİ, HACI HÜSEYİN CAMİİ, HACI KADIN ÇEŞMESİ, KEHRİBAR, KİLİSE, KİLİSE ALTI, MARMARA, MERCAN BALIĞI, MERHABA, MÜTESELLİM, MİLLİ MÜDAFAA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, PAMUKÇU, PULCU, SARRAF TAHSİN, SOĞUK SARNIÇ, TÜTÜNLÜK, ÇAMÇAK, ÇAMÇAK ÇIKMAZI, ÇARIKÇI, İMAM AŞİR, İMRAHOR İLYASBEY, İNEBEY, ŞARAP, ŞEHİT SELAMİ ÖZBEN, ŞIRLAĞAN sk/ MUHSİNE HATUN mah MÜSTEŞAR, TAVAŞİÇEŞMESİ sk/ SULTAN AHMET mah KUPACILAR sk/ SÜMBÜL EFENDİ mah ALİ FAKİH, DERVİŞ MEHMET, ESKİ SARAYÖNÜ, HACI HAMZA MEKTEBİ, HACI HAMZA MEKTEBİ ARALIĞI, HACI KADIN, HACI PİRİ, HAMDULLAH, KÜÇÜK EFENDİ, MEKTEP 1., MERDİVENLİ ÇEŞME, TEĞMEN MECİT ŞENGÜN, ÇIRAKÇI BOSTANI, İDARE ÇIKMAZI sk/ SİLİVRİKAPI mah YEDİ ŞEHİTLER sk/ YEDİKULE mah AKSUNGURLU, ALİ EFENDİ, BESTEKÂR MUSA SÜREYYABEY, BUCAKBAŞI ÇIKMAZI, CAMİ 1., DİKİCİ, ESKİ ÇUBUKÇU, EĞRİDUT, GENÇAĞA, HACI EVHADDİN, HACI EVHADDİN ÇEŞMESİ, HACI EVHADDİN ÇEŞMESİ ÇIKMAZI, HACI HAMZA MEKTEBİ, HACI HÜSEYİN ÇEŞMESİ, HACI KADIN, HACI MANAV, HACI MANAV ÇIKMAZI, HACI PİRİ, HACI PİRİ ARALIĞI, HALİTEFENDİ, HIDIRELLEZ, KALAYCI BEDRİ, KIYAKÇI HASAN ÇIKMAZI, KOMODOR ZEKİ IŞIN, KOMODOR ZEKİ IŞIN ARALIĞI, KUYULU BAKKAL, KÜHEYLAN, KÜRKÇÜBAŞI HAMAMI, KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI, KÜÇÜK EFENDİ, MAHZEN, ME bölgelerinde 16/04/2022 23:00:00 - 16/04/2022 23:59:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-16 23:00:00 2022-04-16 23:59:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ATMACA, BAŞBAKİ, BEKARBEY, DAVUTPAŞA İSKELESİ, KÜÇÜK LANGA, MÜVERRİH NAİMA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SULU BOSTAN sk/ CERRAHPAŞA mah HELVACI TAHSİN, HORASANCI HASAN ÇIKMAZI, KASAP İLYAS CAMİİ, MİHRİ HATUN, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SAMATYA SAHİLİ, TREN YOLU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 16/04/2022 23:00:00 - 16/04/2022 23:59:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-16 23:00:00 2022-04-16 23:59:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah KABASAKAL sk/ CERRAHPAŞA mah AĞABABA, BOZACI ODALARI, BOZACI ODALARI ÇIKMAZI, DAVUTPAŞA MEDRESESİ, DAVUTPAŞA MEDRESESİ ÇIKMAZI, DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, KOCA MUSTAFAPAŞA sk/ HASEKİ SULTAN mah EDALI, FEDAKAR, HATİP NACİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, MUCİT, MÜNİFPAŞA, PAZVANT, TEVFİK FİKRET, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI, TURGUT ÖZAL MİLLET, ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY sk/ KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALIKÇI, BAYRAKTAR, DEMİRCİ OSMAN, HACI KADIN, KOCA MUSTAFAPAŞA, MERCAN BALIĞI, MÜTESELLİM, MİLLİ MÜDAFAA, İFTARİYE, ŞIRLAĞAN sk/ MEVLANAKAPI mah KALBURCU MEHMET CAMİİ, KARANFİLLİ ÇAVUŞ sk/ MOLLA GÜRANİ mah KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, SELİM SABİT, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ sk/ MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BATUMLU sk/ MİMAR HAYRETTİN mah SUCU BAKİ sk/ SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ, ALTIMERMER, ALTIMERMER ÇIKMAZI, ALYANAK, CEVDETPAŞA, DR. ŞÜKRÜBEY, EMRULLAH EFENDİ, EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI, EVLİYA ATA, HACI YUSUF, HUCCET, HURİ, KIZILELMA, KÖPRÜLÜZADE, LALEZAR CAMİİ, MECİTBEY, MUSTAFA NÂFİ, MİRALAY HASAN KAZIMBEY, MİRALAY HASAN KAZIMBEY ÇIKMAZI, NÂİBBEY, RAİFPAŞA, SEYFULLAH EFENDİ, SEYFULLAH EFENDİ ÇIKMAZI, SEYYİD ÖMER CAMİİ, SIRRIPAŞA, SU YOLCU, SİLİVRİKAPI, TÜRKÇÜ, UZUN YUSUF MEKTEBİ, VANİ DERGAHI, VANİ DERGAHI ÇIKMAZI, VEZİR, YEDİ EMİRLER 1., ZİKİRCİ, ZİYA GÖKALP, ŞAİR MEHMET EMİN, ŞEYH HÜSAMETTİN sk/ SÜMBÜL EFENDİ mah ALİ FAKİH, ALİ FAKİH CAMİİ, ALİ FAKİH CAMİİ ARALIĞI, ALİ FAKİH ÇEŞMESİ, AĞA ÇAYIRI, AĞAÇKAKAN, AĞIZ bölgelerinde 16/04/2022 23:00:00 - 16/04/2022 23:59:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-16 23:00:00 2022-04-16 23:59:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah NEVİYE sk/ MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, BALİPAŞA YOKUŞU, BOSTAN, EMİN SİNAN HAMAMI, EMİN SİNAN HAMAMI ÇIKMAZI, ESİRCİ KEMALETTİN, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA FIRINI, HATTAT, MUTRİP, MÜHENDİS MEKTEBİ, NEVİYE, PEŞTAMALCI SELİM, SANDALCI İHSAN, TATLIKUYU, TİYATRO, YAHYAPAŞA sk/ SARAÇ İSHAK mah TATLIKUYU HAMAMI, TİYATRO sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 15:00:00

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