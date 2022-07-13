İstanbul FATİH elektrik kesintisi listesi! 13 Temmuz 2022 Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Fatih elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 13 Temmuz 2022 Çarşamba sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Fatih ilçesinde 13 Temmuz 2022 Çarşamba tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce -CANKURTARAN mah sk / HOCAPAŞA mah sk bölgelerinde 13/07/2022 10:00:00 - 13/07/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı 2022-07-13 10:00:00 2022-07-13 14:00:00

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