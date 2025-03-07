İstanbul EYÜPSULTAN su kesintisi! 7-8 Mart İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Eyüpsultan ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Mart İstanbul Eyüpsultan su kesintisi saatleri...
Eyüpsultan su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...
EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: NİŞANCA MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi: 07.03.2025 14:06:06
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.03.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185