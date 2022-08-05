İstanbul Esenyurt Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Esenyurt Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, İstanbul Esenyurt Üniversitesi ücretleri...

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

İstanbul Esenyurt Üniversitesi ücretleri şu şekildedir:

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ