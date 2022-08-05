İstanbul Esenyurt Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce İstanbul Esenyurt Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, İstanbul Esenyurt Üniversitesi taban puanları....

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

İstanbul Esenyurt Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Havacılık Yönetimi (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Esenyurt Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

İstanbul Esenyurt Üniversitesi; T.C. Anayasası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Yeşilköy 2001 Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 18.06.2013 tarihinde, 28681 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6492 sayılı kanun ile kurulan; Anayasamızın temel ilke ve değerlerine bağlı, katılımcı, yenilikçi, girişimci kişiler yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretim kurumudur.

Üniversitemiz, 2013 – 2014 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde 6 bölüm ve 8 programla ek yerleştirme sistemi ile 296 öğrenci alarak eğitime hayatına başlamıştır.

Üniversitemizde İşletme ve Yönetim Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık, Sanat ve Sosyal Bilimler ile Sağlık Bilimler Fakültesi olmak üzere 4 Fakülte, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokul olmak üzere 2 Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu olmak üzere 2 Meslek Yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olmak üzere 1 Enstitü bulunmaktadır.