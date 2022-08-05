Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İstanbul Esenyurt Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 2013 yılında Yeşilköy 2001 Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. İlk rektör olarak Prof.Dr.Cuma Bayat atanmıştır.

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