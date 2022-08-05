İstanbul Esenyurt Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?
İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İstanbul Esenyurt Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.
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Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İstanbul Esenyurt Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?
İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 2013 yılında Yeşilköy 2001 Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. İlk rektör olarak Prof.Dr.Cuma Bayat atanmıştır.
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
- Psikoloji (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Sosyoloji (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)