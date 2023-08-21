İstanbul Esenyurt'ta yangın SON DAKİKA! Esenyurt'ta yangın söndürüldü mü? İstanbul Esenyurt'ta çıkan yangında son durum nedir?

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir kültür merkezinde yangın çıktı. Esenyurt'ta yangın söndürüldü mü ve İstanbul Esenyurt'ta çıkan yangında son durum nedir merak ediliyor. İstanbul Esenyurt'ta yangın nerede çıktığı vatandaşlar tarafından araştırıyor. Peki, Esenyurt'ta yangın söndürüldü mü? İstanbul Esenyurt'ta çıkan yangında son durum nedir?

Esenyurt Kıraç Bölgesi'nde bulunan Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük bir yangın çıktı. Esenyurt'ta yangın söndürüldü mü ve İstanbul Esenyurt'ta çıkan yangında son durum nedir gündeme geliyor. Esenyurt'ta yangın söndürüldü mü? İstanbul Esenyurt'ta çıkan yangında son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

ESENYURT'TA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Esenyurt Kıraç Bölgesi'nde bulunan Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük bir yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken dumanlar kilometrelerce öteden de görüldü.

İSTANBUL ESENYURT'TA ÇIKAN YANGINDA SON DURUM NEDİR?

Anka Kuşu Sokak'ta bulunan Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.