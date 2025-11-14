İstanbul ESENYURT su kesintisi! 14-15 Kasım İSKİ Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Esenyurt su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

ESENYURT SU KESİNTİSİ

İSKİ Esenyurt su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: GÖKEVLER MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI VANA ARIZASI

Başlama Tarihi: 14.11.2025 15:34:06

Tahmini Bitiş Tarihi: 14.11.2025 20:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185