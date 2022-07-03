İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 3 Temmuz 2022 Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 3 Temmuz 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Esenyurt elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 3 Temmuz 2022 Pazar sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Esenyurt ilçesinde 3 Temmuz 2022 Pazar tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1173. sk / FATİH mah 850., 851., 871., ONDOKUZ MAYIS, ÜNVERDİ sk bölgelerinde 03/07/2022 10:00:00 - 03/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-07-03 10:00:00 2022-07-03 12:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 146. sk bölgelerinde 03/07/2022 00:00:00 - 03/07/2022 02:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-07-03 00:00:00 2022-07-03 02:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3137. sk bölgelerinde 03/07/2022 09:00:00 - 03/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-07-03 09:00:00 2022-07-03 17:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2204., 2231., 2232., 2233., 2234., 2240., 2243., 2319., 596., ADALET, ADNAN MENDERES, AKARSU, AŞİYAN, BOĞAZİÇİ, DAĞHAN, EBRU, HADIMKÖY YOLU, LODOS, LOZAN, MELTEM, PINAR, REYHAN, SAMYELİ, SAVAŞ, SEDEF sk bölgelerinde 03/07/2022 09:00:00 - 03/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Dönüşüm Çalışması 2022-07-03 09:00:00 2022-07-03 17:00:00

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