İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 29 Temmuz 2022 Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1106., 1107., 1114., 1115., 1117., 1118., 1120., 1121., 1122., 1123., 1124., 1125., 1126., 1127., 1128., 1129., 1130., 1155., BAĞLARÇEŞME, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 29/07/2022 14:00:00 - 29/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-07-29 14:00:00 2022-07-29 16:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah ONDOKUZ MAYIS sk / FATİH mah 857., 858., 859., 862., 863., 864., 865., 866., PAZARYOLU sk / PINAR mah 1267., 1269., 1271., 1272., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., 1280., 1282., 1286., 1287., AHMET ARİF, ONDOKUZ MAYIS sk / YEŞİLKENT mah 1272. sk / ÜÇEVLER mah PAZARYOLU sk bölgelerinde 29/07/2022 14:00:00 - 29/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-07-29 14:00:00 2022-07-29 16:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 29/07/2022 13:00:00 - 29/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-07-29 13:00:00 2022-07-29 15:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, EREN, G-118, G-183, G-184, G-187, G-188, G-189, G-190, G-190/1, G-191, G-192, G-194, G-200, G-522, G-792, G-843 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 506., 507., 508., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 522., 523., 531., AMASYALILAR sk / SÜLEYMANİYE mah 715., 726., 727., 728., 729., 754., 755., 762., HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 29/07/2022 11:00:00 - 29/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-07-29 11:00:00 2022-07-29 15:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1342., 1523., 1530., 1543., 1547., 1549., 1550., 1551., 1552., 1553., 1554., 1555., 1556., 1557., 1558., 1559., 1562., 1564., 1618. sk bölgelerinde 29/07/2022 10:00:00 - 29/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-07-29 10:00:00 2022-07-29 12:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1216., 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., 1230., 1231., 1232., 1233., 1240., AHMET ARİF sk bölgelerinde 29/07/2022 10:00:00 - 29/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-07-29 10:00:00 2022-07-29 12:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 725., 742., 751., 762., 769., 780., 783., 784., 797., AZİZ NESİN, HACI BEKTAŞ VELİ sk / YENİKENT mah 601., 604., 655., 660., 662., 677., 678., 680., 681., 688., 690., 691., 692., 693., 694., 695., 699., 700., 710., GAZİ OSMAN PAŞA, HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 29/07/2022 09:00:00 - 29/07/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-07-29 09:00:00 2022-07-29 11:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 470., 474., 475., 476., 477., 482., 483., 494., 531., 533. sk / SULTANİYE mah 609., 617., 689., 705., AŞIK ŞENLİK sk / SÜLEYMANİYE mah 716., 717., 726., 754., 800., HACI BEKTAŞ VELİ sk / YENİKENT mah 607., 690., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., AŞIK ŞENLİK, GAZİ OSMAN PAŞA, HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 29/07/2022 09:00:00 - 29/07/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-07-29 09:00:00 2022-07-29 11:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1026., 1027., 1047., FATİH SULTAN MEHMET, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk bölgelerinde 29/07/2022 09:00:00 - 29/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-07-29 09:00:00 2022-07-29 16:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ALİ RIZA BEY, AYÇA, BELEN, EFE, HAVZA, SEMA, ÇAĞLA sk bölgelerinde 29/07/2022 09:00:00 - 29/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-07-29 09:00:00 2022-07-29 17:00:00