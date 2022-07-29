İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 29 Temmuz 2022 Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
29 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 29 Temmuz 2022 Cuma İstanbul Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 29 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Esenyurt elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 29 Temmuz 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Esenyurt ilçesinde 29 Temmuz 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1106., 1107., 1114., 1115., 1117., 1118., 1120., 1121., 1122., 1123., 1124., 1125., 1126., 1127., 1128., 1129., 1130., 1155., BAĞLARÇEŞME, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 29/07/2022 14:00:00 - 29/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-07-29 14:00:00
|2022-07-29 16:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah ONDOKUZ MAYIS sk / FATİH mah 857., 858., 859., 862., 863., 864., 865., 866., PAZARYOLU sk / PINAR mah 1267., 1269., 1271., 1272., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., 1280., 1282., 1286., 1287., AHMET ARİF, ONDOKUZ MAYIS sk / YEŞİLKENT mah 1272. sk / ÜÇEVLER mah PAZARYOLU sk bölgelerinde 29/07/2022 14:00:00 - 29/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-07-29 14:00:00
|2022-07-29 16:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 29/07/2022 13:00:00 - 29/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-07-29 13:00:00
|2022-07-29 15:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, EREN, G-118, G-183, G-184, G-187, G-188, G-189, G-190, G-190/1, G-191, G-192, G-194, G-200, G-522, G-792, G-843 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 506., 507., 508., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 522., 523., 531., AMASYALILAR sk / SÜLEYMANİYE mah 715., 726., 727., 728., 729., 754., 755., 762., HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 29/07/2022 11:00:00 - 29/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-07-29 11:00:00
|2022-07-29 15:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1342., 1523., 1530., 1543., 1547., 1549., 1550., 1551., 1552., 1553., 1554., 1555., 1556., 1557., 1558., 1559., 1562., 1564., 1618. sk bölgelerinde 29/07/2022 10:00:00 - 29/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-07-29 10:00:00
|2022-07-29 12:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1216., 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., 1230., 1231., 1232., 1233., 1240., AHMET ARİF sk bölgelerinde 29/07/2022 10:00:00 - 29/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-07-29 10:00:00
|2022-07-29 12:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 725., 742., 751., 762., 769., 780., 783., 784., 797., AZİZ NESİN, HACI BEKTAŞ VELİ sk / YENİKENT mah 601., 604., 655., 660., 662., 677., 678., 680., 681., 688., 690., 691., 692., 693., 694., 695., 699., 700., 710., GAZİ OSMAN PAŞA, HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 29/07/2022 09:00:00 - 29/07/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-07-29 09:00:00
|2022-07-29 11:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 470., 474., 475., 476., 477., 482., 483., 494., 531., 533. sk / SULTANİYE mah 609., 617., 689., 705., AŞIK ŞENLİK sk / SÜLEYMANİYE mah 716., 717., 726., 754., 800., HACI BEKTAŞ VELİ sk / YENİKENT mah 607., 690., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., AŞIK ŞENLİK, GAZİ OSMAN PAŞA, HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 29/07/2022 09:00:00 - 29/07/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-07-29 09:00:00
|2022-07-29 11:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1026., 1027., 1047., FATİH SULTAN MEHMET, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk bölgelerinde 29/07/2022 09:00:00 - 29/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-07-29 09:00:00
|2022-07-29 16:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ALİ RIZA BEY, AYÇA, BELEN, EFE, HAVZA, SEMA, ÇAĞLA sk bölgelerinde 29/07/2022 09:00:00 - 29/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-07-29 09:00:00
|2022-07-29 17:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah II. BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1069., 1076. sk bölgelerinde 29/07/2022 00:00:00 - 29/07/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-07-29 00:00:00
|2022-07-29 08:00:00
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