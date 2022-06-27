İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 27 Haziran 2022 Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 27 Haziran 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Esenyurt elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 27 Haziran 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Esenyurt ilçesinde 27 Haziran 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ sk / HÜRRİYET mah ADNAN KAHVECİ, GAZİ, LEYLEK, PELİKAN, SAZLIK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah GAZİ sk / İSTİKLAL mah 2629., 2659., 2665., 2668., 5.ŞİİR, 574., 575., ALTIN, GAZİ, GÖKNAR, GÜMÜŞ, HAZAR, LÜLE, MERCAN, MEVLANA, MEŞRUTİYET, PERA, PLATİN, SANAT, TÜRKMEN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 27/06/2022 15:00:00 - 27/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-06-27 15:00:00 2022-06-27 17:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2207., ALİ RIZA BEY, ANKAKUŞU, ARMAĞAN, ATMACA, BAĞLAN, BİRGÜL, EFSANE, HAYAT, KAVAKLI, KEKLİK, LALEZAR, PELİN, UMUT, YARASA, YAŞAM, YILDIZ, YUNUS EMRE, ÇARŞI, ÖMÜR sk bölgelerinde 27/06/2022 13:00:00 - 27/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-06-27 13:00:00 2022-06-27 15:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2260., 2262., 2263., 581. sk / HÜRRİYET mah ABANOZ, AKGÜVERCİN, ALBATROS, ERGENE, FLAMİNGO, KANARYA, KAZ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PENGUEN, YAĞMUR, ÇİSE, ÇİT KUŞU, ÜVEYİK, ŞAKAYIK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah AHU, ALİ RIZA BEY, AYÇA, BADEL, BELEN, DAMLA, ENDER, HAMİDİYE, IRMAK, NEHİR, YUNUS EMRE, ÇAĞLA, ÇAĞLAYAN, ÖZGÜR, ÖZÜM sk / TALATPAŞA mah 1035. sk bölgelerinde 27/06/2022 08:00:00 - 27/06/2022 10:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-06-27 08:00:00 2022-06-27 10:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 737., 742., 747., AZİZ NESİN sk bölgelerinde 27/06/2022 10:00:00 - 27/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-06-27 10:00:00 2022-06-27 12:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 850., 851., 852., 853., ONDOKUZ MAYIS, ÜNVERDİ sk bölgelerinde 27/06/2022 09:00:00 - 27/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-06-27 09:00:00 2022-06-27 16:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 3016., 3020., 3022., 3029., 3031., 3033., 3035., 3126., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 27/06/2022 09:00:00 - 27/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-06-27 09:00:00 2022-06-27 16:00:00

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