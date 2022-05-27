İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 27 Mayıs 2022 Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir? - Haberler

İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 27 Mayıs 2022 Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
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27 Mayıs 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 27 Mayıs 2022 Cuma İstanbul Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 27 Mayıs 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Esenyurt elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 27 Mayıs 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Esenyurt ilçesinde 27 Mayıs 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1978., 1981., HÜRRİYET sk / MEVLANA mah HASAN KERİM, HÜRRİYET sk bölgelerinde 27/05/2022 09:00:00 - 27/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-05-27 09:00:00
|2022-05-27 17:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2607., ARI, BARAN, BAŞAK, BÜYÜK AYAZMA, DERYA, ESEN, GÜFTE, GÜLBAHAR, GÜNDOĞDU, GÜVEN, HERCAİ MENEKŞE, KOVA, KOVAN, LİLYUM, LİTYUM, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OVA, PAPATYA, PETEK, TAÇ, TEKİN, YENGEÇ, YEŞİLDAĞ, ZAKKUM, İKİZLER, ŞAFAK, ŞEN, ŞUMNU sk bölgelerinde 27/05/2022 09:00:00 - 27/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-05-27 09:00:00
|2022-05-27 17:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3004., 3008., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 27/05/2022 09:00:00 - 27/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-05-27 09:00:00
|2022-05-27 17:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3038., 3093., 3095. sk / OSMANGAZİ mah 3133. sk bölgelerinde 27/05/2022 09:00:00 - 27/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Abone/Şube Bağlantısı
|2022-05-27 09:00:00
|2022-05-27 17:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 2679., AHMET HAŞİM, AYASOFYA sk / OSMANGAZİ mah 2614., AHMET HAŞİM, BAHAR, EFELİK, HALİDE EDİP ADIVAR, HAZAN, SERA, SERDAR, SEVİ sk / ŞEHİTLER mah SELVİ sk bölgelerinde 27/05/2022 09:00:00 - 27/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Abone/Şube Bağlantısı
|2022-05-27 09:00:00
|2022-05-27 17:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 894., 906., 910., URFALILAR sk bölgelerinde 27/05/2022 09:00:00 - 27/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
|2022-05-27 09:00:00
|2022-05-27 17:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1220. sk / ÇINAR mah 1396., 1397., 1398., 1399., 1400., 1401., 1402., 1406., 1407., 1408., 1409., 1410., 1411., 1413., 1414., 1416., 1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., AHMET ARİF sk / ÖRNEK mah AHMET ARİF sk bölgelerinde 27/05/2022 00:00:00 - 27/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-05-27 00:00:00
|2022-05-27 07:00:00
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