İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 27 Mayıs 2022 Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir? - Haberler

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1978., 1981., HÜRRİYET sk / MEVLANA mah HASAN KERİM, HÜRRİYET sk bölgelerinde 27/05/2022 09:00:00 - 27/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-05-27 09:00:00 2022-05-27 17:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2607., ARI, BARAN, BAŞAK, BÜYÜK AYAZMA, DERYA, ESEN, GÜFTE, GÜLBAHAR, GÜNDOĞDU, GÜVEN, HERCAİ MENEKŞE, KOVA, KOVAN, LİLYUM, LİTYUM, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OVA, PAPATYA, PETEK, TAÇ, TEKİN, YENGEÇ, YEŞİLDAĞ, ZAKKUM, İKİZLER, ŞAFAK, ŞEN, ŞUMNU sk bölgelerinde 27/05/2022 09:00:00 - 27/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-05-27 09:00:00 2022-05-27 17:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3004., 3008., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 27/05/2022 09:00:00 - 27/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-05-27 09:00:00 2022-05-27 17:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3038., 3093., 3095. sk / OSMANGAZİ mah 3133. sk bölgelerinde 27/05/2022 09:00:00 - 27/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-05-27 09:00:00 2022-05-27 17:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 2679., AHMET HAŞİM, AYASOFYA sk / OSMANGAZİ mah 2614., AHMET HAŞİM, BAHAR, EFELİK, HALİDE EDİP ADIVAR, HAZAN, SERA, SERDAR, SEVİ sk / ŞEHİTLER mah SELVİ sk bölgelerinde 27/05/2022 09:00:00 - 27/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-05-27 09:00:00 2022-05-27 17:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 894., 906., 910., URFALILAR sk bölgelerinde 27/05/2022 09:00:00 - 27/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-05-27 09:00:00 2022-05-27 17:00:00