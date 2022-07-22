İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 22 Temmuz 2022 Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 22 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Esenyurt elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 22 Temmuz 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Esenyurt ilçesinde 22 Temmuz 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 22/07/2022 09:00:00 - 22/07/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-07-22 09:00:00 2022-07-22 18:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1796., 1798., 1799., 1800., 1863., 1864., 1880., 1892., 1894., 1895., 1896., 1897., 1898., 1899., 2038., 2039., HACI BAYRAM VELİ, NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 22/07/2022 09:00:00 - 22/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-07-22 09:00:00 2022-07-22 17:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 714., 718., 724., 727., 730., 734., 735., 736., 738. sk bölgelerinde 22/07/2022 09:00:00 - 22/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-07-22 09:00:00 2022-07-22 16:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 884., 886., 887., URFALILAR sk / TALATPAŞA mah PAZARYOLU sk / ÜÇEVLER mah 887., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 897., 898., 900., 901., 902., 903., 904., 905., 906., 910., 915., 918., 919., 920., 921., 923., 924., 929., 942., 946., BAHÇE YOLU, PAZARYOLU, URFALILAR sk bölgelerinde 22/07/2022 00:00:00 - 22/07/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-07-22 00:00:00 2022-07-22 07:00:00

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