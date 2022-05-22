İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 22 Mayıs 2022 Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir? - Haberler

İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 22 Mayıs 2022 Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
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22 Mayıs 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 22 Mayıs 2022 Pazar İstanbul Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
İstanbul Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 22 Mayıs 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Esenyurt elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…
İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 22 Mayıs 2022 Pazar sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Esenyurt ilçesinde 22 Mayıs 2022 Pazar tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 620., 625., 649., 650., 651., 652., 653., 659., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 660., 662., 663., 664., 683., 685., 702., 708., 709., 710., 711., 712., 713., AŞIK ŞENLİK, DOĞAN ARASLI, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Abone/Şube Bağlantısı
|2022-05-22 09:00:00
|2022-05-22 17:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah HALİDE EDİP ADIVAR, KARDELEN, MADIMAK, PAZAR sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-05-22 09:00:00
|2022-05-22 15:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1117., 1118., 1121., 1127., 1128., 1129., 1130., 1131., 1135., 1137., 1139., 1140., 1141., 1152., 1153., 1154. sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Abone/Şube Bağlantısı
|2022-05-22 09:00:00
|2022-05-22 17:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 880., 881., 882., 886., 887., 930., 931., 932., 933., 934., 937., 938., 939., 940., 941., 942., 943., 944., 947., 948., 949., BAHÇE YOLU, URFALILAR sk / SULTANİYE mah 620. sk / ÜÇEVLER mah 887., 891., 921., 923., 924., 926., 927., 928., 929., 930., 939., 942., 953., BAHÇE YOLU, URFALILAR sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Abone/Şube Bağlantısı
|2022-05-22 09:00:00
|2022-05-22 17:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3118. sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
|2022-05-22 09:00:00
|2022-05-22 15:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1656., 1673. sk bölgelerinde 22/05/2022 00:00:00 - 22/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
|2022-05-22 00:00:00
|2022-05-22 07:00:00
|İstanbul
|Esenyurt
|İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN MENDERES, AŞİYAN, HADIMKÖY YOLU, LOZAN, MELTEM, PINAR sk bölgelerinde 22/05/2022 00:00:00 - 22/05/2022 08:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
|Yatırım / Dönüşüm Çalışması
|2022-05-22 00:00:00
|2022-05-22 08:00:00
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