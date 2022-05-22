İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 22 Mayıs 2022 Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir? - Haberler

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 620., 625., 649., 650., 651., 652., 653., 659., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 660., 662., 663., 664., 683., 685., 702., 708., 709., 710., 711., 712., 713., AŞIK ŞENLİK, DOĞAN ARASLI, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-05-22 09:00:00 2022-05-22 17:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah HALİDE EDİP ADIVAR, KARDELEN, MADIMAK, PAZAR sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-05-22 09:00:00 2022-05-22 15:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1117., 1118., 1121., 1127., 1128., 1129., 1130., 1131., 1135., 1137., 1139., 1140., 1141., 1152., 1153., 1154. sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-05-22 09:00:00 2022-05-22 17:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 880., 881., 882., 886., 887., 930., 931., 932., 933., 934., 937., 938., 939., 940., 941., 942., 943., 944., 947., 948., 949., BAHÇE YOLU, URFALILAR sk / SULTANİYE mah 620. sk / ÜÇEVLER mah 887., 891., 921., 923., 924., 926., 927., 928., 929., 930., 939., 942., 953., BAHÇE YOLU, URFALILAR sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-05-22 09:00:00 2022-05-22 17:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3118. sk bölgelerinde 22/05/2022 09:00:00 - 22/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-05-22 09:00:00 2022-05-22 15:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1656., 1673. sk bölgelerinde 22/05/2022 00:00:00 - 22/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-05-22 00:00:00 2022-05-22 07:00:00