İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 20 Nisan 2022 Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 20 Nisan 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Esenyurt elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 20 Nisan 2022 Çarşamba sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Esenyurt ilçesinde 20 Nisan 2022 Çarşamba tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1340., 1512., 1515., 1516., 1517., 1518., 1519., 1520., 1521., 1522., 1523., 1538., 1540., 1602., 1604., ERZURUM KONGRE sk/ TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk/ YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk/ ÇINAR mah 1456. sk/ ÖRNEK mah 1382., 1383., 1448., 1449., 1451., 1454., 1458., 1461., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 13:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk/ SÜLEYMANİYE mah 746., 756., 765., ISPARTAKULE sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 17:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2102., 2103., 2104., 2106., 2107., 2108., 2109., 2111., 2112., 2113., 2114., 2115., 2117., 2118., 2119., 2121., ERTUĞRUL GAZİ, FATİH, HARAMİDERE, KURTULUŞ, MEHMET AKİF ERSOY, MİMAR SİNAN, YILDIRIM BEYAZIT sk/ MEVLANA mah FATİH, SULTAN ABDÜLHAMİT, SULTAN VAHDETTİN, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 20/04/2022 08:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 08:00:00 2022-04-20 15:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1979., 1982., 1983., 1984., NAZIM HİKMET sk/ PİRİ REİS mah 2061., 2066., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 20/04/2022 08:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 08:00:00 2022-04-20 15:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1677., 1678., 1694., 1695., 1696., 1697., 1701., 1702., 1703. sk/ SELAHADDİN EYYUBİ mah 1603., 1607., 1608., 1609., 1611., 1617., UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 20/04/2022 00:00:00 - 20/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 00:00:00 2022-04-20 06:00:00

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