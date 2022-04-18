İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 18 Nisan 2022 BEDAŞ Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Nisan 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Esenyurt elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 18 Nisan 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Esenyurt ilçesinde 18 Nisan 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk/ SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk/ SÜLEYMANİYE mah 757., 758., 759., 760., 772., 776., ISPARTAKULE sk/ YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 18/04/2022 09:00:00 - 18/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-18 09:00:00 2022-04-18 17:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah FEVZİ ÇAKMAK sk/ SAADETDERE mah 107., 7., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 18/04/2022 12:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 12:00:00 2022-04-18 15:00:00

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