İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 16 Nisan 2022 BEDAŞ Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Nisan 2022 Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Esenyurt elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 16 Nisan 2022 Cumartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Esenyurt ilçesinde 16 Nisan 2022 Cumartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 16/04/2022 09:00:00 - 16/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-16 09:00:00 2022-04-16 17:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 16/04/2022 02:00:00 - 16/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-16 02:00:00 2022-04-16 04:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1596. sk bölgelerinde 16/04/2022 00:00:00 - 16/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-16 00:00:00 2022-04-16 06:00:00

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ