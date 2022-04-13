İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi listesi! 13 Nisan 2022 BEDAŞ Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Esenyurt ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Nisan 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Esenyurt elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 13 Nisan 2022 Çarşamba sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Esenyurt ilçesinde 13 Nisan 2022 Çarşamba tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2259., 581., 582., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk/ HÜRRİYET mah 2206., 2211., ALBATROS, BARIŞ, EDA, FLAMİNGO, FİDAN, KARTAL, KAZ, KOTA, KOZA, MARTI, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PENGUEN, PUHU KUŞU, SAMANYOLU, TEPE, TOYGAR, YAPRAK, YEŞİLDİREK, ÇİT KUŞU, İBİBİK, İLKYAZ, İSKETE, İSPİNOZ, ŞAKAYIK sk/ NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ANKAKUŞU, BADEL, DAMLA sk/ PİRİ REİS mah 2270., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 15:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 383., 395. sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 17:00:00 İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1677., 1690., 1691., 1692., 1693., 1694. sk bölgelerinde 13/04/2022 00:00:00 - 13/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-13 00:00:00 2022-04-13 06:00:00

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