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İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi! 8-9 Mart Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi! 8-9 Mart Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Esenyurt elektrik kesintisi listesi! 8 Mart günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8 Mart günü İstanbul Esenyurt ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Esenyurt elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Esenyurt elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Esenyurt elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-09 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1342. sk bölgelerinde 09/03/2025 09:00:00 - 09/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-09 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1603., 1607., 1608., 1609., 1611., 1617., UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 09/03/2025 09:00:00 - 09/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-09 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BARIŞ MANÇO sk bölgelerinde 09/03/2025 09:00:00 - 09/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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