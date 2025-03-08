İstanbul ESENYURT elektrik kesintisi! 8-9 Mart Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Esenyurt elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-09 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1342. sk bölgelerinde 09/03/2025 09:00:00 - 09/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-09 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1603., 1607., 1608., 1609., 1611., 1617., UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 09/03/2025 09:00:00 - 09/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-09 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BARIŞ MANÇO sk bölgelerinde 09/03/2025 09:00:00 - 09/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.