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İstanbul Esenler sular ne zaman gelecek? 11 Ekim Esenler su kesintisi ne zaman bitecek? BİRLİK, FEVZİ ÇAKMAK, HAVAALANI, KAZIM KARABEKİR, ORUÇREİS

İstanbul Esenler'de 11 Ekim günü kesilecek olan suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında İstanbul Esenler sular ne zaman gelecek? 11 Ekim Esenler su kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratılıyor.