İstanbul Esenler sular ne zaman gelecek? 11 Ekim Esenler su kesintisi ne zaman bitecek? BİRLİK, FEVZİ ÇAKMAK, HAVAALANI, KAZIM KARABEKİR, ORUÇREİS
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İstanbul Esenler'de 11 Ekim günü kesilecek olan suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında İstanbul Esenler sular ne zaman gelecek? 11 Ekim Esenler su kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratılıyor.
11 Ekim günü İstanbul Esenler'de kesilen suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Belirli yerlerde belirli sürelerle gerçekleşecek olan su kesintisi vatandaşların merak ettikleri arasında yer alıyor. Peki, İstanbul Esenler sular ne zaman gelecek? 11 Ekim Esenler su kesintisi ne zaman bitecek?
İSTANBUL ESENLER SULAR NE ZAMAN GELECEK?
11 Ekim günü meydana gelen su kesintisi hakkında İSKİ internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle:
İLÇE: Esenler
ETKİLENEN MAHALLELER: BİRLİK MAH, FEVZİ ÇAKMAK MAH, HAVAALANI MAH, KAZIM KARABEKİR MAH, KEMER MAH, MENDERES MAH, ORUÇREİS MAH, TUNA MAH, TURGUT REİS MAH, YAVUZ SELİM MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ : 11/10/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 11/10/2023 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.