İstanbul ESENLER elektrik kesintisi listesi! 28 Mayıs 2022 Esenler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir? - Haberler

İstanbul Esenler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Esenler elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 28 Mayıs 2022 Cumartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Esenler ilçesinde 28 Mayıs 2022 Cumartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 570., 624., ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 28/05/2022 09:00:00 - 28/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-05-28 09:00:00 2022-05-28 16:00:00 İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 567., 568., 569., 570., 574., 575., 576., 577., 578., 578/1. ÇIKMAZ, 579., 590., 591., 594., 595., AYDIN, BARBAROS sk bölgelerinde 28/05/2022 09:00:00 - 28/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-05-28 09:00:00 2022-05-28 17:00:00 İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 528. ÇIKMAZ, 528/1. ÇIKMAZ, 529., 530., 531., 536., 537., 538., 548., 548/1., 555., 556., 557., 562., 566., MARMARA, TEPE, YILDIRIM, ŞEHİT ALİ KARAHAN, ŞEHİT CEVDET sk / TURGUT REİS mah 502. sk bölgelerinde 28/05/2022 01:00:00 - 28/05/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-05-28 01:00:00 2022-05-28 02:00:00 İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 567., 568., 569., 570., 574., 575., 576., 577., 578., 578/1. ÇIKMAZ, 579., 590., 591., 594., 595., AYDIN, BARBAROS sk bölgelerinde 28/05/2022 00:01:00 - 28/05/2022 01:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-05-28 00:01:00 2022-05-28 01:00:00

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