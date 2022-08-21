İstanbul ESENLER elektrik kesintisi listesi! 21 Ağustos 2022 Esenler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

21 Ağustos 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 21 Ağustos 2022 Pazar İstanbul Esenler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

İstanbul Esenler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 21 Ağustos 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Esenler elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 21 Ağustos 2022 Pazar sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Esenler ilçesinde 21 Ağustos 2022 Pazar tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 109. sk bölgelerinde 21/08/2022 04:00:00 - 21/08/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-08-21 04:00:00 2022-08-21 07:00:00 İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 218., 219., 232., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 246., 247., 250., 251., 255., 256., 257., 258., 259., 260., 261., 262., 263., 264., 265., 267., 268., 269., 271., 272., 272/1., 272/2., 273., 274., 275., 276., 277., 278., 278/1., 279., 281., 282., 283., 284., 285., 286., 287., AKSARAY, ANAFARTALAR, BAĞCILAR, GAZNELİLER, GELİBOLU, HAKKI BAŞAR, HAMİDİYE sk / TUNA mah 287., 676., 678., 688., 689., 690., 691., 692., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 702., 703. ÇIKMAZ, 704., 705., 711., 714., 715., 717., 719., 720., 721., 722., 723., 723/1., 724., 724/1., 725., 726., 727., 727/1., 728., 729., 730., 731., 732., 733., 734., 735., 736., 737., 738., 739., BAĞCILAR, GAZNELİLER, HAKKI BAŞAR, SAKARYA, ÇİNÇİN DERE, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 21/08/2022 04:00:00 - 21/08/2022 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-08-21 04:00:00 2022-08-21 05:00:00 İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 218., 219., 232., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 246., 247., 250., 251., 255., 256., 257., 258., 259., 260., 261., 262., 263., 264., 265., 267., 268., 269., 271., 272., 272/1., 272/2., 273., 274., 275., 276., 277., 278., 278/1., 279., 281., 282., 283., 284., 285., 286., 287., AKSARAY, ANAFARTALAR, BAĞCILAR, GAZNELİLER, GELİBOLU, HAKKI BAŞAR, HAMİDİYE sk / TUNA mah 287., 676., 678., 688., 689., 690., 691., 692., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 702., 703. ÇIKMAZ, 704., 705., 711., 714., 715., 717., 719., 720., 721., 722., 723., 723/1., 724., 724/1., 725., 726., 727., 727/1., 728., 729., 730., 731., 732., 733., 734., 735., 736., 737., 738., 739., BAĞCILAR, GAZNELİLER, HAKKI BAŞAR, SAKARYA, ÇİNÇİN DERE, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 21/08/2022 00:01:00 - 21/08/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-08-21 00:01:00 2022-08-21 01:00:00 İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 218., 219., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 251., 255., 256., 258., 259., 260., 261., 262., 263., 264., 265., 276., 278., 281., 282., 283., 284., 285., 286., 287., AKSARAY, ANAFARTALAR, GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 21/08/2022 00:01:00 - 21/08/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-08-21 00:01:00 2022-08-21 03:00:00

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