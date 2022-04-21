İstanbul ESENLER elektrik kesintisi listesi! 21 Nisan 2022 Esenler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Esenler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 21 Nisan 2022 Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Esenler elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 21 Nisan 2022 Perşembe sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Esenler ilçesinde 21 Nisan 2022 Perşembe tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 232., 246., 247., 250., 255., 257., 259., GELİBOLU, HAMİDİYE sk/ TUNA mah 676., 678., 688., 689., 690., 691., 692., 694., 695., 696., 697., 698., 702., 703. ÇIKMAZ, 704., 705., 714., 715., 717., 721., 722., SAKARYA, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 21/04/2022 10:00:00 - 21/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-21 10:00:00 2022-04-21 12:00:00 İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 850., 852., 853., 854., 855. ÇIKMAZ, 857., 858., 859., 860., 861., 861/1., 862., 863., 864., 865., 866., KARAOĞLANOĞLU, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN, ŞEHİT HALİL SAĞIR sk/ HAVAALANI mah GÜLBEN, GÜLDÜRÜ, GÜLEK, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLHAN, GÜLNİHAL ÇIKMAZI, GÜLSER, GÜLÇİN, HACI BAYRAM, KIRGIZ, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN sk// FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah NARLIBAHÇE sk bölgelerinde 21/04/2022 09:00:00 - 21/04/2022 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-21 09:00:00 2022-04-21 10:00:00

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