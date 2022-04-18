İstanbul ESENLER elektrik kesintisi listesi! 18 Nisan 2022 BEDAŞ Esenler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Esenler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Nisan 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Esenler elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 18 Nisan 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Esenler ilçesinde 18 Nisan 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 2., 4., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 18/04/2022 11:00:00 - 18/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-18 11:00:00 2022-04-18 14:00:00 İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 69., ATATÜRK, DAVUTPAŞA, MELİKŞAH sk/ MİMAR SİNAN mah 71/1., 72., 73., 75., 78., 79., 81., 85., 86., ATATÜRK, DAVUTPAŞA, RUMELİ, SELİMİYE sk// GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZMA, DAVUTPAŞA, KEVSER, MERVE, SEFALI sk bölgelerinde 18/04/2022 11:00:00 - 18/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 11:00:00 2022-04-18 15:00:00 İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 835., 836., 836/1. ÇIKMAZ, 837., 838., 839., 840., 841., 842., 843., 844., 845., 846., 847., 848., 848/1. ÇIKMAZ, 849., 850., 865., 867., 867/1., 868., 869., 869/1., 870., ATIŞALANI, FATİH SULTAN MEHMET, KARAOĞLANOĞLU, ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR sk/ KEMER mah 900., 901., 902., 904., ATIŞALANI sk bölgelerinde 18/04/2022 10:00:00 - 18/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-18 10:00:00 2022-04-18 14:00:00

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