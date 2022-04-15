İstanbul ESENLER elektrik kesintisi listesi! 15 Nisan 2022 BEDAŞ Esenler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Esenler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Nisan 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Esenler elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 15 Nisan 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Esenler ilçesinde 15 Nisan 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 218., 219., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241., 251., 255., 256., 258., 259., 260., 261., 262., 263., 264., 265., 276., 278., 281., 282., 283., 284., 285., 286., 287., AKSARAY, ANAFARTALAR, GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 13:00:00 İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 910., 911., 927., 937., 938., 939., 942., KEMER sk bölgelerinde 15/04/2022 10:00:00 - 15/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-15 10:00:00 2022-04-15 13:00:00 İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 228., 252/1., 287., 288., 289., 290., 291., 294., GAZNELİLER sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah İSLAMBEY sk bölgelerinde 15/04/2022 09:00:00 - 15/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-15 09:00:00 2022-04-15 14:00:00

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