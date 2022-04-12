İstanbul ESENLER elektrik kesintisi listesi! 12 Nisan 2022 BEDAŞ Esenler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

ESENLER, İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul Esenler ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Esenler elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 12 Nisan 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Esenler ilçesinde 12 Nisan 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1035., 1036., 1040., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 12/04/2022 11:00:00 - 12/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-12 11:00:00 2022-04-12 14:00:00 İstanbul Esenler İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1006., 1018., 1019., 1042., 1043., KAZIM KARABEKİR, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 12/04/2022 10:00:00 - 12/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-12 10:00:00 2022-04-12 13:00:00

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