İSTANBUL (İHA) - İstanbul Emniyeti'nden çocuklara özel Park Of İstanbul etkinliği

İSTANBUL - İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri çocuklar ile polis arasındaki bağları kuvvetlendirmek amacıyla özel bir faaliyet düzenledi.

İstanbul'un Şile İlçesi'nde bulunan bir ilkokuldaki "Geleceğe Atılan Güvenli Adımlar Projesi" çerçevesinde 40 öğrenci, 2 öğretmen ve İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri ile, Çekmeköy Hayvanat Bahçesi - Park Of İstanbul Gezisi düzenledi. Polisler ile birlikte güzel vakit geçirerek yemeğe katılan çocuklar hatıra geçirdikleri güzel anları ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafları çektirdi. Çocuklar ve öğretmenler İstanbul Emniyeti'ne, Park Of İstanbul Yetkililerine teşekkür etti.