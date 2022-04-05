İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: "Bizde tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz"

İSTANBUL - Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümünde İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Bayrampaşa Yerleşkesinde polisler ile iftar yaptı. İftardan sonra Kızılay'a kan bağışında bulunan Zafer Aktaş, "Bizde tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz " dedi.

Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümünü kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Bayrampaşa Yerleşkesinde iftar programı düzenlendi. Programın başlangıcında Çevik Korosu şarkılar ve türküler söyledi. Programa İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve şube müdürleri katıldı.

Programda konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Özellikle ilimizde meydana gelen ulusal ve uluslararası kongreler, etkinlikler, uluslar ve uluslararası müsabakalar, sportif faaliyetler ve toplumsal olaylarda sizler göz bebeğimiz Çevik Kuvvetimiz çeşitli görevlerde bulundular. ve sizin almış olduğunuz eğitim, dik duruşunuz ve toplumsal olaylarda sergilemiş olduğunuz dirayetli duruşunuz sayesinde bizler İstanbul'da çok güzel işler başardık" dedi.

Emniyet Müdürü Aktaş, "Kan bağışına herkesi davet ediyoruz. Tüm personelimiz destekliyor. Bizde tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu. Program sonrasında İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve diğer şube müdürleri Türk Kızılay'ına kan bağışı gerçekleştirdi.