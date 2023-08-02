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Gündemde yer alan İstanbul Emniyet Müdürü hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar İstanbul Emniyet Müdürü hakkında merak edilenleri arama motorlarında araştırıyor. Peki, İstanbul Emniyet Müdürü kimdir? İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde yer alıyor.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ KİMDİR?

İstanbul Emniyet Müdürü, Zafer Aktaş'tır.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ KİMDİR?

İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Zafer AKTAŞ aslen Balıkesirli olup 1964 yılında Çanakkale ilinde dünyaya gelmiştir. 1983 yılında Polis Koleji'nden, 1987 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun olarak, Komiser Yardımcısı rütbesiyle Gaziantep ilinde göreve başlamıştır.

Daha sonra sırasıyla 1990-1995 Diyarbakır, 1995-1997 İstihbarat Daire Başkanlığında, 1997-2003 Ankara, 2003-2006 Ordu, 2006-2010 Mardin, 2010-2011 Bolu, 2011 yılı içerisinde 2 ay süreyle Strateji Daire Başkanlığında, 2011-2016 Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapmıştır.

Bu tarihten sonra 2016-2018 yılları arası Muş İl Emniyet Müdürü, 2018-2020 yılları arası ise Adana İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Sayın Zafer AKTAŞ son olarak; 15.06.2020 tarih 2020/279 sayılı kararname ile İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Sayın Zafer AKTAŞ evli ve 2 çocuk babasıdır.