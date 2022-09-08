İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi? 8 Eylül Perşembe İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler hangisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da 8 Eylül Perşembe günü elektrik olmayan ilçeler hangisi ve İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek merak ediliyor. İstanbul elektrik arızası olan ilçeler ve mahalleler hangisi ve İstanbul'da elektrik hangi saatlerde olamayacak merak ediliyor. Peki, İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi?

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8 EYLÜL PERŞEMBE İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BİLGİLİ sk / ATATÜRK mah AKKOR, HUKUK, SELAHATTİN EYYUBİ, YAZ sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BATURALP, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 08/09/2022 01:00:00 - 08/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 08/09/2022 00:01:00 - 08/09/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALSANCAK, KARAYOLLARI sk bölgelerinde 08/09/2022 09:00:00 - 08/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah NADAS sk bölgelerinde 08/09/2022 13:00:00 - 08/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2177., 2181., 2183., 2184., 2185., 2186., 2187., 2188., 2189., 2190., KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 551., BARBAROS sk bölgelerinde 08/09/2022 00:01:00 - 08/09/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1543., 1545., 1560., 1563. sk bölgelerinde 08/09/2022 09:00:00 - 08/09/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1564., 1566., 1567., MEVLANA sk bölgelerinde 08/09/2022 09:00:00 - 08/09/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1564., 1566., 1567., MEVLANA sk bölgelerinde 08/09/2022 09:00:00 - 08/09/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 180., 181., 184., 185., 186. sk bölgelerinde 08/09/2022 09:00:00 - 08/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.