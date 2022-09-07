İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi? 7 Eylül Çarşamba İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler hangisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da 7 Eylül Çarşamba günü elektrik olmayan ilçeler hangisi ve İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek merak ediliyor. İstanbul elektrik arızası olan ilçeler ve mahalleler hangisi ve İstanbul'da elektrik hangi saatlerde olamayacak merak ediliyor. Peki, İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi?

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7 EYLÜL ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ARNAVUTKÖY İLÇESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah ASİL, BATTALGAZİ, BEY, CİHANGİR, KOCA YUSUF, NURBABA, NİL, ORHANİYE, REZZAN, SARAYLI, SEMİHA, VAKKAS, YEŞİLBAHÇE, YÜKSEK sk / MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ATALAY, CUMHURİYET, DELFİN, EDEBALİ, EYÜP SULTAN, FERHAN, GÜLİZAR, KOCA YUSUF, MANİDAR, MAŞUK, MEFTUN, MEKTEPLİ, PAMUKKALE, YEŞİL YALI, ÖZGENÇ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 07/09/2022 01:00:00 - 07/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah DÜZLÜK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2382., 2388., 2388/2., 2389., 2390., 2392., 2393., 2395., 2398., 2417., 2418., 2419., 2420., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 07/09/2022 10:00:00 - 07/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 427., 428., 429., BAĞCILAR, HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 - 07/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 360., 361., 363., 364., 366., 367., 368., 410. sk bölgelerinde 07/09/2022 11:00:00 - 07/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 1.ASENA sk bölgelerinde 07/09/2022 00:00:00 - 07/09/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah CEMAL ULUSOY sk bölgelerinde 07/09/2022 01:30:00 - 07/09/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah CİHANGİR, ÇAĞATAY sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 - 07/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.