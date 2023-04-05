İstanbul elektrik kesintisi! Son Dakika! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

5 Nisan sabah saatlerinde İstanbul'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar İstanbul elektrik kesintisi hakkında araştırmalarda bulundu. 5 Nisan günü olan İstanbul elektrik kesintisi detayları merak ediliyor ve arama motorlarında İstanbul elektrik kesintisi! Son Dakika! İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek? araması yapılıyor.

İstanbul'da 5 Nisan günü meydana gelen elektrik kesintisinin nedeni merak ediliyor. Arama motorlarında İstanbul elektrik kesintisi hakkında merak edilenler aratılıyor. İstanbul'da oluşan elektrik kesintisinin ne zaman biteceği merak konusu oldu arama motorlarında İstanbul elektrik kesintisi! Son Dakika! İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek? araması yapılıyor.

İSTANBUL ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

5 Nisan günü meydana gelen elektrik kesintisi hakkında BEDAŞ tarafından şu açıklama yapıldı;