BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 21 Temmuz Cuma günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki, İstanbul elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi sorgulama nereden yapılır? İstanbul elektrik kesintisi telefon numarası! İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ, Pendik, Boğaziçi, Ümraniye, Üsküdar! Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 2023 SON DAKİKA

BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 21 Temmuz Cuma günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu. Buna göre İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı kesintiler yaşanacak.