İstanbul elektrik kesintisi! 9 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

Mahalle: Merkez-Ambarlı

Sokaklar: Balaban, Laçinel, Tınaztepe, Yavuz

Saat: 08.00 – 16.00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube bağlantı çalışması

Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği gereği abone/şube bağlantı çalışması yapılacaktır.

Mahalle: Merkez-Ambarlı

Sokaklar: Eğitim, Rüzgarlı, Zafer

Saat: 08.00 – 16.00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube bağlantı çalışması

Mahalle: Merkez-Yeşilkent

Sokak: G-771

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı havai hat bakım çalışması

Mahalle: Merkez-Firuzköy

Sokaklar: Aziz, Azize Çıkmazı, Firuzköy Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube bağlantı çalışması

Bağcılar

Mahalle: 15 Temmuz ve Mahmutbey

Sokaklar:

15 Temmuz Mahallesi – 1417., 1418., 1423., 1424., 1425., 1426., 1427., 1429., 1439., 1440., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., Cami Yolu, Sabia, İstiklal

Mahmutbey Mahallesi – 2628., Devekaldırımı

Saat: 10.00 – 18.00

Kesinti Nedeni: Önleyici bakım çalışması

Mahalle: Bağlar

Sokak: 62.

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi (TM) bakım çalışması

Mahalle: Bağlar

Sokaklar: 58., 59., Mimar Sinan, Şehit Hasan Uzun

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı TM bakım çalışması

Bayrampaşa ve Zeytinburnu

Mahalleler:

Bayrampaşa – Terazidere Mahallesi: Aydın, Güneş, Hamdi Bey, Karasu, Manastır, Rüya, Sema, Sinan, Yeşil Çayır, Şehit Cengiz Topel

Zeytinburnu – Maltepe Mahallesi: Davutpaşa Çifte Havuzlar, Site 1, Site Yolu, Çifte Havuzlar

Saat: 00.00 – 08.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı TM bakım çalışması

Mahalle: Bayrampaşa-Yıldırım

Sokaklar: Açı Çeşme, Akgün, Gümüş, Havai, Ortanca

Saat: 08.00 – 13.00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube bağlantı çalışması

Mahalle: Bayrampaşa-Yıldırım

Sokaklar: Akgün, Akşemsettin, Avasköy Yolu, Köy Çıkmazı, Pilot, Sel, Tunaboylu, Özgecan, İbrahim Hakkı

Saat: 08.00 – 13.00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube bağlantı çalışması

Büyükçekmece

Mahalleler: Celaliye, Kamiloba, Çatalca – Ovayenice

Sokaklar:

Celaliye – Akdeniz, Egeli, Finike, Kapadokya, Tunçaslan, Tuğra, Yalıkavak, Çamlıçeşme, Şile

Kamiloba – Ayvaz 1, Çakıl Yolu

Çatalca/Ovayenice – Duru

Saat: 09.00 – 16.00

Kesinti Nedeni: Önleyici bakım çalışması

Mahalle: Pınartepe

Sokaklar: Akdeniz 1, Ana Ayşe, Atatürk 4, Dülger, Fulya 3, Nargile, Çelebi, Şehit Celal Madendere, Şirin 1

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Önleyici bakım çalışması

Eyüpsultan

Mahalleler: Merkez, Silahtarağa

Sokaklar: Altın Ordu (Ordu), Sadettin Heper, Billur, Kanarya, Silahtarağa, Şair Fitnat Hanım, Şehitler

Saat: 09.00 – 18.00

Kesinti Nedeni: Önleyici bakım çalışması

Mahalle: Güzeltepe

Sokaklar: 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet

Saat: 09.00 – 18.00

Kesinti Nedeni: Önleyici bakım çalışması