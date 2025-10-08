İstanbul elektrik kesintisi! 9 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 9 Ekim günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 9 Ekim günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Avcılar
Mahalle: Merkez-Ambarlı
Sokaklar: Balaban, Laçinel, Tınaztepe, Yavuz
Saat: 08.00 – 16.00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube bağlantı çalışması
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği gereği abone/şube bağlantı çalışması yapılacaktır.
Mahalle: Merkez-Ambarlı
Sokaklar: Eğitim, Rüzgarlı, Zafer
Saat: 08.00 – 16.00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube bağlantı çalışması
Mahalle: Merkez-Yeşilkent
Sokak: G-771
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Kapsamlı havai hat bakım çalışması
Mahalle: Merkez-Firuzköy
Sokaklar: Aziz, Azize Çıkmazı, Firuzköy Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube bağlantı çalışması
Bağcılar
Mahalle: 15 Temmuz ve Mahmutbey
Sokaklar:
15 Temmuz Mahallesi – 1417., 1418., 1423., 1424., 1425., 1426., 1427., 1429., 1439., 1440., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., Cami Yolu, Sabia, İstiklal
Mahmutbey Mahallesi – 2628., Devekaldırımı
Saat: 10.00 – 18.00
Kesinti Nedeni: Önleyici bakım çalışması
Mahalle: Bağlar
Sokak: 62.
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi (TM) bakım çalışması
Mahalle: Bağlar
Sokaklar: 58., 59., Mimar Sinan, Şehit Hasan Uzun
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Kapsamlı TM bakım çalışması
Bayrampaşa ve Zeytinburnu
Mahalleler:
Bayrampaşa – Terazidere Mahallesi: Aydın, Güneş, Hamdi Bey, Karasu, Manastır, Rüya, Sema, Sinan, Yeşil Çayır, Şehit Cengiz Topel
Zeytinburnu – Maltepe Mahallesi: Davutpaşa Çifte Havuzlar, Site 1, Site Yolu, Çifte Havuzlar
Saat: 00.00 – 08.00
Kesinti Nedeni: Kapsamlı TM bakım çalışması
Mahalle: Bayrampaşa-Yıldırım
Sokaklar: Açı Çeşme, Akgün, Gümüş, Havai, Ortanca
Saat: 08.00 – 13.00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube bağlantı çalışması
Mahalle: Bayrampaşa-Yıldırım
Sokaklar: Akgün, Akşemsettin, Avasköy Yolu, Köy Çıkmazı, Pilot, Sel, Tunaboylu, Özgecan, İbrahim Hakkı
Saat: 08.00 – 13.00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube bağlantı çalışması
Büyükçekmece
Mahalleler: Celaliye, Kamiloba, Çatalca – Ovayenice
Sokaklar:
Celaliye – Akdeniz, Egeli, Finike, Kapadokya, Tunçaslan, Tuğra, Yalıkavak, Çamlıçeşme, Şile
Kamiloba – Ayvaz 1, Çakıl Yolu
Çatalca/Ovayenice – Duru
Saat: 09.00 – 16.00
Kesinti Nedeni: Önleyici bakım çalışması
Mahalle: Pınartepe
Sokaklar: Akdeniz 1, Ana Ayşe, Atatürk 4, Dülger, Fulya 3, Nargile, Çelebi, Şehit Celal Madendere, Şirin 1
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Önleyici bakım çalışması
Eyüpsultan
Mahalleler: Merkez, Silahtarağa
Sokaklar: Altın Ordu (Ordu), Sadettin Heper, Billur, Kanarya, Silahtarağa, Şair Fitnat Hanım, Şehitler
Saat: 09.00 – 18.00
Kesinti Nedeni: Önleyici bakım çalışması
Mahalle: Güzeltepe
Sokaklar: 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet
Saat: 09.00 – 18.00
Kesinti Nedeni: Önleyici bakım çalışması