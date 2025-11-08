İstanbul elektrik kesintisi! 8 Kasım 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 8 Kasım günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8 Kasım günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Arnavutköy Elektrik Kesintisi
Tarih: 8 Kasım 2025
Saat: 09.30 – 17.00
Kesinti Nedeni: Deplase çalışması
Etkilenen Bölgeler: Merkez – Yassıören Mahallesi, Mediha Sokak
Tarih: 8 Kasım 2025
Saat: 09.30 – 17.00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni kablo bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Merkez – Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, Egemen Sokak
Bağcılar Elektrik Kesintisi
Tarih: 8 Kasım 2025
Saat: 00.00 – 06.00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (önleyici bakım)
Etkilenen Bölgeler: Merkez – 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar 4. Sokak
Tarih: 8 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (önleyici bakım)
Etkilenen Bölgeler: Merkez – Hürriyet Mahallesi, 109. ve 110. Sokaklar
Tarih: 8 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA – OSOS çalışması
Etkilenen Bölgeler: Merkez – Mahmutbey Mahallesi, 2417., 2418., 2419., 2420. ve 2426. Sokaklar
Tarih: 8 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA – OSOS çalışması
Etkilenen Bölgeler: Merkez – 15 Temmuz Mahallesi, 1417. – 1450. arası sokaklar, Cami Yolu, Sabia, İstiklal Sokaklar ve Mahmutbey Mahallesi, 2628. ve Devekaldırımı Sokak
Tarih: 8 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (önleyici bakım)
Etkilenen Bölgeler: Merkez – Güneşli Mahallesi, 1299. Sokak; Yenimahalle Mahallesi, 1517. – 1528. arası sokaklar ve Mahmutbey Sokak
Tarih: 8 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (önleyici bakım)
Etkilenen Bölgeler: Merkez – Hürriyet Mahallesi, 109. Sokak ve Menderes Sokak
Tarih: 8 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm çalışması
Etkilenen Bölgeler: Merkez – 15 Temmuz Mahallesi, 1492. Sokak
Beylikdüzü Elektrik Kesintisi
Tarih: 8 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti Nedeni: Abone / Şube bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Merkez – Kavaklı Mahallesi, 23 Nisan, 29 Ekim, 9 Eylül, Alageyik, Aysen, Batı Trakya, Bağımsızlık, Bedesten, Bilim, Dede Efendi, Dilara, Elem, Ertuğrulgazi, Eskipınar, Gülbahar, Gürses, Hale, Kadife, Kavaklı, Martı, Neşe, Nine, Orhangazi, Petrol, Sevimli, Çayırbaşı, Çekmece, Çetik, Çimen, İlknur, İstanbul ve Şehit Ahmet Yıldız Sokaklar
Esenler Elektrik Kesintisi
Tarih: 8 Kasım 2025
Saat: 08.00 – 14.00
Kesinti Nedeni: Abone / Şube bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Merkez – Nine Hatun Mahallesi, 160/1., Mercan, Seyit Onbaşı ve İnönü Sokaklar
Tarih: 8 Kasım 2025
Saat: 08.00 – 14.00
Kesinti Nedeni: Abone / Şube bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Merkez – Kazım Karabekir Mahallesi, 1060. ve Karatay Sokaklar; Menderes Mahallesi, 342. ve Karatay Sokak
Tarih: 8 Kasım 2025
Saat: 08.00 – 14.00
Kesinti Nedeni: Abone / Şube bağlantısı
Etkilenen Bölgeler: Bağcılar ilçesi 100. Yıl Mahallesi, 2186. Sokak; Esenler ilçesi Oruçreis Mahallesi, 530. – 535. arası sokaklar ve Şehit Ali Karahan Sokak; Turgut Reis Mahallesi, 400. – 425. ve 518. – 522. arası sokaklar, Cami, Lise ve Okul Sokaklar
Sultangazi Elektrik Kesintisi
Tarih: 8 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 18.00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm çalışması
Etkilenen Bölgeler: Merkez – Yunus Emre Mahallesi, 1410/3., 565. ve Adem Yavuz Sokak
Tarih: 8 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 18.00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm çalışması
Etkilenen Bölgeler: Merkez – Yunus Emre Mahallesi, 563., 565., 565/1., 571/3., 571/5. ve Lütfi Aykaç Sokak
Tarih: 8 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 18.00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm çalışması
Etkilenen Bölgeler: Merkez – Yunus Emre Mahallesi, 565., 565/2. ve 571/5. Sokak
Tarih: 8 Kasım 2025
Saat: 10.00 – 18.00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik ömrünü tamamlayan tesislerin yenilenmesi
Etkilenen Bölgeler: Merkez – Cebeci Mahallesi, 2. Cebeci, 2580., 2592., 2594., 2595., 2596. ve 2611. Sokaklar