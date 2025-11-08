İstanbul elektrik kesintisi! 8 Kasım 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy Elektrik Kesintisi

Tarih: 8 Kasım 2025

Saat: 09.30 – 17.00

Kesinti Nedeni: Deplase çalışması

Etkilenen Bölgeler: Merkez – Yassıören Mahallesi, Mediha Sokak

Tarih: 8 Kasım 2025

Saat: 09.30 – 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni kablo bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Merkez – Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, Egemen Sokak

Bağcılar Elektrik Kesintisi

Tarih: 8 Kasım 2025

Saat: 00.00 – 06.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (önleyici bakım)

Etkilenen Bölgeler: Merkez – 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar 4. Sokak

Tarih: 8 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (önleyici bakım)

Etkilenen Bölgeler: Merkez – Hürriyet Mahallesi, 109. ve 110. Sokaklar

Tarih: 8 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA – OSOS çalışması

Etkilenen Bölgeler: Merkez – Mahmutbey Mahallesi, 2417., 2418., 2419., 2420. ve 2426. Sokaklar

Tarih: 8 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA – OSOS çalışması

Etkilenen Bölgeler: Merkez – 15 Temmuz Mahallesi, 1417. – 1450. arası sokaklar, Cami Yolu, Sabia, İstiklal Sokaklar ve Mahmutbey Mahallesi, 2628. ve Devekaldırımı Sokak

Tarih: 8 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (önleyici bakım)

Etkilenen Bölgeler: Merkez – Güneşli Mahallesi, 1299. Sokak; Yenimahalle Mahallesi, 1517. – 1528. arası sokaklar ve Mahmutbey Sokak

Tarih: 8 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (önleyici bakım)

Etkilenen Bölgeler: Merkez – Hürriyet Mahallesi, 109. Sokak ve Menderes Sokak

Tarih: 8 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm çalışması

Etkilenen Bölgeler: Merkez – 15 Temmuz Mahallesi, 1492. Sokak

Beylikdüzü Elektrik Kesintisi

Tarih: 8 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Merkez – Kavaklı Mahallesi, 23 Nisan, 29 Ekim, 9 Eylül, Alageyik, Aysen, Batı Trakya, Bağımsızlık, Bedesten, Bilim, Dede Efendi, Dilara, Elem, Ertuğrulgazi, Eskipınar, Gülbahar, Gürses, Hale, Kadife, Kavaklı, Martı, Neşe, Nine, Orhangazi, Petrol, Sevimli, Çayırbaşı, Çekmece, Çetik, Çimen, İlknur, İstanbul ve Şehit Ahmet Yıldız Sokaklar

Esenler Elektrik Kesintisi

Tarih: 8 Kasım 2025

Saat: 08.00 – 14.00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Merkez – Nine Hatun Mahallesi, 160/1., Mercan, Seyit Onbaşı ve İnönü Sokaklar

Tarih: 8 Kasım 2025

Saat: 08.00 – 14.00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Merkez – Kazım Karabekir Mahallesi, 1060. ve Karatay Sokaklar; Menderes Mahallesi, 342. ve Karatay Sokak

Tarih: 8 Kasım 2025

Saat: 08.00 – 14.00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube bağlantısı

Etkilenen Bölgeler: Bağcılar ilçesi 100. Yıl Mahallesi, 2186. Sokak; Esenler ilçesi Oruçreis Mahallesi, 530. – 535. arası sokaklar ve Şehit Ali Karahan Sokak; Turgut Reis Mahallesi, 400. – 425. ve 518. – 522. arası sokaklar, Cami, Lise ve Okul Sokaklar

Sultangazi Elektrik Kesintisi

Tarih: 8 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 18.00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm çalışması

Etkilenen Bölgeler: Merkez – Yunus Emre Mahallesi, 1410/3., 565. ve Adem Yavuz Sokak

Tarih: 8 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 18.00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm çalışması

Etkilenen Bölgeler: Merkez – Yunus Emre Mahallesi, 563., 565., 565/1., 571/3., 571/5. ve Lütfi Aykaç Sokak

Tarih: 8 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 18.00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm çalışması

Etkilenen Bölgeler: Merkez – Yunus Emre Mahallesi, 565., 565/2. ve 571/5. Sokak

Tarih: 8 Kasım 2025

Saat: 10.00 – 18.00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik ömrünü tamamlayan tesislerin yenilenmesi

Etkilenen Bölgeler: Merkez – Cebeci Mahallesi, 2. Cebeci, 2580., 2592., 2594., 2595., 2596. ve 2611. Sokaklar