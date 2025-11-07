İstanbul elektrik kesintisi! 7 Kasım BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

İstanbul Arnavutköy

Tarih ve saat: 07.11.2025, 09.00 - 16.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı havai hat bakımı)

Etkilenen bölgeler: Merkez Fatih Mahallesi (Akgün, Atlı, Ayşen, Baldemir, Bağdat, Dr. Hilmi Demirci, Dila, Emirşah, Ercihan, Hayat, Köroğlu, Sarıkaya, Sertap, Toygar, Trabzon, Yahya Kemal Sokakları) ile Tayakadın Mahallesi (Akarsu, Aydanur, Baklalı-Hacımaşlı, Destan, Elma, Erk, Erik, Göknar, Kızılağaç, Kuzuluk, Rabia, Reha, Telli Turna, Trabzon, Uyanık, Uğurhan, Yenişehir Sokakları).

İstanbul Arnavutköy

Tarih ve saat: 07.11.2025, 09.00 - 17.00

Kesinti nedeni: Yatırım çalışması (SCADA/OSOS çalışması)

Etkilenen bölge: Ömerli Mahallesi.

İstanbul Avcılar

Tarih ve saat: 07.11.2025, 08.00 - 16.00

Kesinti nedeni: Abone/şube bağlantısı çalışması

Etkilenen bölgeler:

Merkez Cihangir Mahallesi (E-5 Yanyol, Londra Asfaltı Sokakları)

Merkez Mahallesi (Aydınlık, Burnaz, Cengiz Sokakları).

İstanbul Bağcılar

Tarih ve saat: 07.11.2025, 00.00 - 06.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen bölgeler:

Merkez Göztepe Mahallesi (İstoç 2., 3., 4., 5. ve 6. Sokaklar)

Bağlar Mahallesi

Merkez Güneşli Mahallesi (1275., 1281., 1282., 1285., 1286., 1287., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293., 1294., 1295., 1300., 1313., 1316., 1318., 1322., 1323., 1325., 1327. ve Anafartalar Sokakları).

İstanbul Beylikdüzü

Tarih ve saat: 07.11.2025, 09.00 - 17.00

Kesinti nedeni: Abone/şube bağlantısı çalışması

Etkilenen bölge: Merkez Adnan Kahveci Mahallesi (Gölboyu, Harbiye ve Çalışlar Sokakları).

İstanbul Beylikdüzü

Tarih ve saat: 07.11.2025, 09.00 - 12.00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (önleyici bakım)

Etkilenen bölge: Merkez Adnan Kahveci Mahallesi (Büyükdere Sokak).

İstanbul Büyükçekmece

Tarih ve saat: 07.11.2025, 14.00 - 15.05

Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)

Etkilenen bölge: Çakmaklı Mahallesi.