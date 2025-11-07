İstanbul elektrik kesintisi! 7 Kasım BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 7 Kasım günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Kasım günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
İstanbul Arnavutköy
Tarih ve saat: 07.11.2025, 09.00 - 16.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı havai hat bakımı)
Etkilenen bölgeler: Merkez Fatih Mahallesi (Akgün, Atlı, Ayşen, Baldemir, Bağdat, Dr. Hilmi Demirci, Dila, Emirşah, Ercihan, Hayat, Köroğlu, Sarıkaya, Sertap, Toygar, Trabzon, Yahya Kemal Sokakları) ile Tayakadın Mahallesi (Akarsu, Aydanur, Baklalı-Hacımaşlı, Destan, Elma, Erk, Erik, Göknar, Kızılağaç, Kuzuluk, Rabia, Reha, Telli Turna, Trabzon, Uyanık, Uğurhan, Yenişehir Sokakları).
İstanbul Arnavutköy
Tarih ve saat: 07.11.2025, 09.00 - 17.00
Kesinti nedeni: Yatırım çalışması (SCADA/OSOS çalışması)
Etkilenen bölge: Ömerli Mahallesi.
İstanbul Avcılar
Tarih ve saat: 07.11.2025, 08.00 - 16.00
Kesinti nedeni: Abone/şube bağlantısı çalışması
Etkilenen bölgeler:
Merkez Cihangir Mahallesi (E-5 Yanyol, Londra Asfaltı Sokakları)
Merkez Mahallesi (Aydınlık, Burnaz, Cengiz Sokakları).
İstanbul Bağcılar
Tarih ve saat: 07.11.2025, 00.00 - 06.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Etkilenen bölgeler:
Merkez Göztepe Mahallesi (İstoç 2., 3., 4., 5. ve 6. Sokaklar)
Bağlar Mahallesi
Merkez Güneşli Mahallesi (1275., 1281., 1282., 1285., 1286., 1287., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293., 1294., 1295., 1300., 1313., 1316., 1318., 1322., 1323., 1325., 1327. ve Anafartalar Sokakları).
İstanbul Beylikdüzü
Tarih ve saat: 07.11.2025, 09.00 - 17.00
Kesinti nedeni: Abone/şube bağlantısı çalışması
Etkilenen bölge: Merkez Adnan Kahveci Mahallesi (Gölboyu, Harbiye ve Çalışlar Sokakları).
İstanbul Beylikdüzü
Tarih ve saat: 07.11.2025, 09.00 - 12.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (önleyici bakım)
Etkilenen bölge: Merkez Adnan Kahveci Mahallesi (Büyükdere Sokak).
İstanbul Büyükçekmece
Tarih ve saat: 07.11.2025, 14.00 - 15.05
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı trafo merkezi bakımı)
Etkilenen bölge: Çakmaklı Mahallesi.