İstanbul elektrik kesintisi! 4 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy İlçesi

Bakım çalışması kapsamında 4 Kasım 2025 tarihinde saat 01.00 ile 07.00 arasında Arnavutköy ilçesinde aşağıdaki mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır:

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi

Merkez Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Baştuğ, Oruç Reis, Ziya Gökalp, Özerhan, Üzmez, İpekyolu, Şakir Sokakları

Merkez Mahallesi Baklalı Mahallesi'nde Tayakadın ve Yassıören Sokakları

Merkez Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Egemen ve Zahit Sokakları

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Alpaydın, Aytuğ, Canol, Cemiyet, Hakim, Hamidiye, Karakaya, Karakoç, Kazım Karabekir, Merih, Ulubey, Yavrucak ve Özdinçer Sokakları

Taşoluk Mahallesi'nde Egemen, Gözlem ve Kazım Karabekir Sokakları

Hicret Mahallesi

Ayrıca aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Terkos Mahallesi'nde Terkos ve Karaburun Sokaklarında önleyici bakım çalışması, 09.00 ile 16.00 arasında Hastane Mahallesi'nde Azim, Balkanlar ve Şadırvan Sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Avcılar İlçesi

Denizköşkler Mahallesi'nde Dr. Sadık Ahmet, Er Çıkmazı, Erişir, Gemici Çıkmazı, Kopan ve Şehit Piyade Er Yaşar Ateş Sokaklarında 04 Kasım 2025 tarihinde 08.00 ile 16.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Bağcılar İlçesi

Bakım çalışmaları kapsamında 04 Kasım 2025 tarihinde 00.00 ile 06.00 saatleri arasında Bağcılar ilçesinde aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır:

Evren Mahallesi

Merkez Mahallesi Bağlar Mahallesi 15. Sokak

Merkez Mahallesi Mahmutbey Mahallesi Atlas Sokak

15 Temmuz Mahallesi

Merkez Mahallesi 15 Temmuz Mahallesi 1506., 1507., 1508. ve 1509. Sokaklar

Bahçelievler İlçesi

04 Kasım 2025 tarihinde Bahçelievler ilçesinde çeşitli bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle aşağıdaki kesintiler yapılacaktır:

08.00 ile 12.00 saatleri arasında Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa ve İbrahim Çallı Sokakları ile Şirinevler Mahallesi Seçkin Sokakta abone ve şube bağlantısı çalışması

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Zafer Mahallesi Tarhan ve Tekke Sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışması

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesi Ayvalı, Celal Nuri, Ihlamur 1, Neyire Neyir, Yaseminli, Çaldıran, Çınarlı ve İzzettin Çalışlar Sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesi Bozkır, Pınarlı ve Sarmaşık 2 Sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı