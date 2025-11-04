İstanbul elektrik kesintisi! 4 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 4 Kasım günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Kasım günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Kasım günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Arnavutköy İlçesi
Bakım çalışması kapsamında 4 Kasım 2025 tarihinde saat 01.00 ile 07.00 arasında Arnavutköy ilçesinde aşağıdaki mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır:
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi
Merkez Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Baştuğ, Oruç Reis, Ziya Gökalp, Özerhan, Üzmez, İpekyolu, Şakir Sokakları
Merkez Mahallesi Baklalı Mahallesi'nde Tayakadın ve Yassıören Sokakları
Merkez Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Egemen ve Zahit Sokakları
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Alpaydın, Aytuğ, Canol, Cemiyet, Hakim, Hamidiye, Karakaya, Karakoç, Kazım Karabekir, Merih, Ulubey, Yavrucak ve Özdinçer Sokakları
Taşoluk Mahallesi'nde Egemen, Gözlem ve Kazım Karabekir Sokakları
Hicret Mahallesi
Ayrıca aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Terkos Mahallesi'nde Terkos ve Karaburun Sokaklarında önleyici bakım çalışması, 09.00 ile 16.00 arasında Hastane Mahallesi'nde Azim, Balkanlar ve Şadırvan Sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle kesinti yapılacaktır.
Avcılar İlçesi
Denizköşkler Mahallesi'nde Dr. Sadık Ahmet, Er Çıkmazı, Erişir, Gemici Çıkmazı, Kopan ve Şehit Piyade Er Yaşar Ateş Sokaklarında 04 Kasım 2025 tarihinde 08.00 ile 16.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
Bağcılar İlçesi
Bakım çalışmaları kapsamında 04 Kasım 2025 tarihinde 00.00 ile 06.00 saatleri arasında Bağcılar ilçesinde aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır:
Evren Mahallesi
Merkez Mahallesi Bağlar Mahallesi 15. Sokak
Merkez Mahallesi Mahmutbey Mahallesi Atlas Sokak
15 Temmuz Mahallesi
Merkez Mahallesi 15 Temmuz Mahallesi 1506., 1507., 1508. ve 1509. Sokaklar
Bahçelievler İlçesi
04 Kasım 2025 tarihinde Bahçelievler ilçesinde çeşitli bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle aşağıdaki kesintiler yapılacaktır:
08.00 ile 12.00 saatleri arasında Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa ve İbrahim Çallı Sokakları ile Şirinevler Mahallesi Seçkin Sokakta abone ve şube bağlantısı çalışması
09.00 ile 17.00 saatleri arasında Zafer Mahallesi Tarhan ve Tekke Sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışması
09.00 ile 17.00 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesi Ayvalı, Celal Nuri, Ihlamur 1, Neyire Neyir, Yaseminli, Çaldıran, Çınarlı ve İzzettin Çalışlar Sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı
09.00 ile 17.00 saatleri arasında Bahçelievler Mahallesi Bozkır, Pınarlı ve Sarmaşık 2 Sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı