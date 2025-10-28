Haberler

İstanbul elektrik kesintisi! 28 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi! 28 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 28 Ekim günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 28 Ekim günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

30 Ekim Perşembe Kesintileri:

Arnavutköy

09.00 - 16.00: Yeşilbayır Mahallesi Cami, Ihlamur, Karaçam, Oğuzhan ve Yeşilbayır sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.00 - 12.00: Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Zahit Sokak, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Alpaydın, Ağahan, Bayhan, Bekiroğlu, Ethem, Galeri, Haznedar, Karakoç, Kazım Karabekir, Meşale, Sekmen, Özgün sokaklar, Nenehatun Mahallesi Revnak Sokak ve Taşoluk Mahallesi Esenyel Sokak bölgelerinde deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

09.00 - 18.00: Anadolu Mahallesi Ay Sokak bölgesinde önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar

09.00 - 17.00: Gümüşpala Mahallesi Candan, E5 Yanyol (Londra Asfaltı), Gülizar, Gümüşpala, Hacı Kadın, Hacı Şerif, Oba, Savaş, Seyisoğlu, Türkmen, Çoban Suyu ve Şehit Serhat Önder sokaklarında önleyici bakım nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayrampaşa

08.00 - 14.00: Terazidere Mahallesi 60. Yıl, Kırım ve Manastır sokaklarında abone veya şube bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

08.00 - 14.00: Altıntepsi Mahallesi Altıntepe ve Atatürk sokaklarında abone veya şube bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan

09.00 - 12.00: Topçular Mahallesi genelinde abone veya şube bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

00.00 - 03.00: Orhan Gazi Mahallesi genelinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

00.00 - 03.00: Akçaburgaz Mahallesi 1593. Sokak bölgesinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

04.00 - 07.00: Orhan Gazi Mahallesi genelinde kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

09.00 - 17.00: Akçaburgaz Mahallesi genelinde yatırım ve SCADA/OSOS çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

09.00 - 17.00: Yeni Mahalle Dere ve Sevcikhan sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

31 Ekim 2025 Cuma Kesintileri

Avcılar

09.00 - 17.00: Firuzköy Mahallesi Aziz, Azize Çıkmazı, Bağlar İçi, Firuzköy Bulvarı, Hasan Önel, Mezarlık Üstü ve Mustafa Kemal Paşa sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
