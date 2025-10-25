İstanbul elektrik kesintisi! 26 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 26 Ekim günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 26 Ekim günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Bağcılar (Merkez - Yenimahalle Mahallesi)
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması (kapsamlı havai hat bakımı)
Etkilenen sokaklar: 1541., 1542. ve Mevlana Sokak
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek bakım çalışması nedeniyle belirtilen saatler arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bahçelievler (Merkez - Hürriyet Mahallesi)
Kesinti saati: 09.00 - 15.00
Kesinti nedeni: Yatırım / dönüşüm çalışması
Etkilenen sokaklar: Ahmet Yesevi, Aktaş, Bahtiyar, Dağlar, Gülnîhal, Hereke, Hürriyet, Kadıoğlu, Kuloğlu, Meşe, Nergiz, Neşe, Rüya, Sedef ve Yakut 1 Sokak
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle belirtilen saatler arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.
Silivri (Balaban Mahallesi)
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Kesinti nedeni: Yatırım çalışması (yeni trafo merkezi tesisi)
Etkilenen cadde: Göktürk Caddesi
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yeni trafo merkezi tesisi çalışması nedeniyle belirtilen saatler arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.
Eyüpsultan (Merkez - Mimar Sinan Mahallesi) ve Sarıyer (Merkez - Ayazağa Mahallesi)
Kesinti saati: 09.00 - 15.00
Kesinti nedeni: Yatırım çalışması (ekonomik ömrü dolan hatların yenilenmesi)
Etkilenen yollar: Cendere Yolu ve Kemerburgaz Sokak
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yenileme çalışması nedeniyle belirtilen saatler arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.