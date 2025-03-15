İstanbul elektrik kesintisi! 16 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:

2025-03-16 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 208., BİNNAZ, GEÇİT, HÜRRİYET, YAKUPLU sk bölgelerinde 16/03/2025 09:00:00 - 16/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-03-16 09:30:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ GALİPBEY, HUZUR sk bölgelerinde 16/03/2025 09:30:00 - 16/03/2025 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-03-16 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah AKİKÇİLER, ALTINCILAR, AYNACILAR, AĞA, KALCILAR, KALPAKÇILARBAŞI, MUHAFAZACILAR, UNCUOĞLU, VARAKÇI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI sk / MOLLA FENARİ mah BEZCİLER, KILIÇÇILAR, KÜÇÜKYILDIZ HANI, KÜÇÜKYILDIZ HANI ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA MAHKEME, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, VEZİRHANI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI, ŞEREFEFENDİ sk / SURURİ mah BEZCİLER, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, RASTIKÇI, SULTAN MEKTEBİ, YEŞİLDİREKLİ BAKKAL sk / TAYA HATUN mah AYNACILAR, MAHMUTPAŞA HAMAMI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, TARAKÇILAR, TARAKÇILAR HANI, TARAKÇILAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 16/03/2025 09:00:00 - 16/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-16 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YAVUZ SULTAN SELİM mah HALİÇ, HARAÇÇIBAŞI, HİSARÖNÜ, KÜÇÜK MUSTAFAPAŞA, MÜSTANTİK, PELİN, TATARAĞASI, VAKIF MEKTEBİ, ŞAİR NEVİ, ŞEREFİYE sk bölgelerinde 16/03/2025 09:00:00 - 16/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.