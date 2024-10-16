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İstanbul elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Büyükçekmece, Esenyurt, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Büyükçekmece, Esenyurt, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
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BEDAŞ İstanbul Büyükçekmece, Esenyurt, Beykoz elektrik kesintisi listesi! 16 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 16 Ekim günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İstanbul elektrik kesintisi! 16-17 Ekim Büyükçekmece, Esenyurt, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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