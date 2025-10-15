İstanbul elektrik kesintisi! 15 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)

Etkilenen Bölgeler:

Bağcılar ilçesi, Merkez - 15 Temmuz Mahallesi: 1431., 1433., 1434., 1439., 1440., 1441., 1442., 1450., 1451., 1452., Cami Yolu, Şehit Murat Karayazı Sokakları.

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)

Etkilenen Bölgeler:

Bağcılar ilçesi, Merkez - 15 Temmuz Mahallesi: 1498. ve Bahar Sokakları.

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)

Etkilenen Bölgeler:

Bağcılar ilçesi, Evren Mahallesi.

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)

Etkilenen Bölgeler:

Bağcılar ilçesi, Merkez - 15 Temmuz Mahallesi: Koçman Sokak.

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Bölgeler:

Bağcılar ilçesi, Merkez - İnönü Mahallesi: 425. Sokak.

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Bölgeler:

Bağcılar ilçesi, Merkez - Kazım Karabekir Mahallesi: Hoca Ahmet Yesevi Sokak.

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)

Etkilenen Bölgeler:

Bahçelievler ilçesi, Merkez - Kocasinan Merkez Mahallesi: Ahmet Yesevi, Bindallı, Mahmutbey, Sancak, Çamlı Sokakları.

Zafer Mahallesi: 1. Bahçecik, Ahmet Yesevi, Bademli, Bahçecik, Bakır, Mesut 1, Okumuş, Petek Sokakları.

Saat: 09.00 - 17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması (Kapsamlı Trafo Merkezi Bakımı)

Etkilenen Bölgeler:

Bahçelievler ilçesi, Merkez - Yenibosna Merkez Mahallesi: Atatürk, Bahçıvan, Göl, Melis Sokakları.

Zafer Mahallesi: 1. Bahçecik, Akatlar, Akyol, Akşemsettin, Atatürk, Aydınlık, Ayşeçavuş, Azimkar, Bilgili, Eşrefbey, Halilbey, Okumuş, Sardunya 1, Site 3, Taşkent, Tebriz, Yolüstü, Çalışkan Sokakları.

Saat: 08.00 - 15.00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Bakırköy ilçesi, Merkez - Yeşilköy Mahallesi: Abidin Dino, Erguvan, Eski Havaalanı, Gülibrişim Sokakları.

Saat: 08.00 - 15.00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Bakırköy ilçesi, Merkez - Ataköy 1. Kısım Mahallesi: General Naci Tınaztepe, Yeni Fişekhane, Zübeyde Hanım Sokakları.

Zeytinlik Mahallesi: Cumhuriyetçi, Fişekhane, Ray, Sporcu, Yakut, Yakutlu, İzci Sokakları.

Saat: 08.00 - 15.00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Bakırköy ilçesi, Merkez - Yeşilköy Mahallesi: Ahmet Taner Kışlalı, İstasyon Sokakları.

Yeşilyurt Mahallesi: Başak, Dervişzade Tandır Aralığı, Ekin, Pelin, Sipahioğlu, Yeşilyurt İstasyon Sokakları.

Saat: 08.00 - 15.00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

Bakırköy ilçesi, Merkez - Ataköy 1. Kısım Mahallesi: Ekrem Bey, Halit Ziya Uşaklıgil, Zübeyde Hanım Sokakları.

Cevizlik Mahallesi: Ebuzziya, Kartopu Sokakları.

Yenimahalle Mahallesi: 10 Temmuz Sokak.

Zeytinlik Mahallesi: Bilgi, Halit Ziya Uşaklıgil, Lamibey, Mabet, Odabaşı, Pancar, Taşevler, Ömer Naci Sokakları.

Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi Mahallesi: G/54. Sokak.