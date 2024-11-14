İstanbul elektrik kesintisi! 14 Kasım Perşembe İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? BEDAŞ-AYEDAŞ kesinti sorgula!

İstanbul'da elektrik kesintisinin hangi ilçelerde olacağı merak ediliyor. 14 Kasım Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul halkının, planlı elektrik kesintisi programını önceden öğrenerek önlem alması gerektiği belirtildi. Peki, İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı var mı? 14 Kasım Perşembe İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? BEDAŞ-AYEDAŞ kesinti sorgula!

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?

14 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bazı bölgeler şu şekilde sıralanmıştır:

Arnavutköy: Merkez Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, Canol, Cemiyet ve Kazım Karabekir Sokakları 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek. Kesinti, yeni kablo bağlantı çalışmaları nedeniyle yapılacak.

Bahçelievler: Hürriyet Mahallesi'nde, Kuloğlu Sokakları 12:00-18:00 arasında kesintiye uğrayacak. Bu kesinti, abone/şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek.

Gaziosmanpaşa: Yeşilpınar Mahallesi, 1. Tan, Dülger, Gökhan, Mustafa Kemal ve Pamuk Sokakları arasında 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Silivri: Merkez Sancaktepe Mahallesi'nde, Çerkezköy Sokakları 12:00-16:00 arasında elektrik kesintisinden etkilenecek.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA