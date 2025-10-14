İstanbul elektrik kesintisi! 14 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Fatih Mahallesi (Kaynarca Sokak)

Saat: 09.00 – 16.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı havai hat bakımı

Açıklama: Fatih Mahallesi Kaynarca Sokak çevresinde yapılacak kapsamlı havai hat bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Haraççı Mahallesi (Adil, Akça, Alay, Bayrak, Bilen, Binkan, Ertunga, Halksever, Haraççı, Hazal, Mihriban, Sahabiler, Tefsir, Vardar, Yenihamam Sokaklar)

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Açıklama: Haraççı Mahallesi'nde yapılacak trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Yassıören Mahallesi (Akpınar Sokak)

Saat: 09.00 – 16.00

Kesinti Nedeni: Önleyici bakım çalışması

Açıklama: Yassıören Mahallesi Akpınar Sokak çevresinde yapılacak önleyici bakım nedeniyle 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mareşal Fevzi Çakmak, Yavuz Selim ve İmrahor Mahalleleri

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Açıklama: Mareşal Fevzi Çakmak, Yavuz Selim ve İmrahor mahallelerinde yapılacak kapsamlı bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Karlıbeyir Mahallesi (Adile, Akçadağ, Anadolu, Atasev, Aycan, Ayrancı, Bayrak, Behzad, Cemre, Danişment, Denizci, Eray, Erhan, Gülenay, Gülriz, Karacaoğlan, Karadağ, Karlıbeyir, Kır, Kore, Miraç, Saroğlu, Sema, Sevilay, Turgay, Uygar, Yanarsu, Yoldaş, Ökten, Ünsiyet, Üçpınar, İştirak Sokaklar)

Gaziosmanpaşa – Karadeniz Mahallesi (1179. Sokak)

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Açıklama: Arnavutköy Karlıbeyir ve Gaziosmanpaşa Karadeniz mahallelerinde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karlıbeyir Mahallesi (Alaaddin, Arif, Avniye, Aydilek, Bal, Bayrak, Cebeci, Cemre, Cerrah, Danişment, Erçelik, Eski Edirne Asfaltı, Felah, Günpınar, Gürsoy, Hardal, Hikmet, Karadere, Karlıbeyir, Kenan, Kovan, Pertev, Rıza Bey, Sadık, Sema, Seğmen, Sıhhat, Tanpınar, Tanyeli, Topkapı, Titiz, Uygar, Çoban Çeşme, Özaydın, Özerdem, Ünsiyet, Şendoğan Sokaklar)

Saat: 09.00 – 16.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Açıklama: Karlıbeyir Mahallesi'nde yapılacak trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Bağcılar

15 Temmuz Mahallesi (Bahar Sokak)

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Bağlar Mahallesi (2. Sokak)

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Bağlar Mahallesi (1., 2., 3. ve Koçman Sokaklar)

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

15 Temmuz Mahallesi (1430., 1431., 1432., 1433., 1434., 1435., 1442., Cami Yolu, Halkalı Sokaklar)

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

15 Temmuz Mahallesi (Gülbahar Sokak)

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

15 Temmuz Mahallesi (1506., 1507., 1508., 1509. Sokaklar)

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Kazım Karabekir Mahallesi (283., 284., 286., 287. ve Hoca Ahmet Yesevi Sokaklar)

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Sancaktepe Mahallesi (çeşitli sokaklar)

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Mahmutbey Mahallesi (Atlas Sokak)

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Bahçelievler

Soğanlı Mahallesi (Aşiyan, Bilge, Halide Edip Adıvar, Hızır, Nevruz, Seray, Serbaş, Sokullu, Çavuşpaşa, Özçelik Sokaklar)

Saat: 09.00 – 14.00

Kesinti Nedeni: Önleyici bakım çalışması

Açıklama: Soğanlı Mahallesi'nde yapılacak önleyici bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler Mahallesi (Kerim Tekin, Saklıvadi, İpek Sokaklar)

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Açıklama: Bahçelievler Mahallesi'nde yapılacak yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.