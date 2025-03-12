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İstanbul elektrik kesintisi! 12 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi! 12 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 12 Mart günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 12 Mart günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:

2025-03-12 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah ELİUYGUN, KAÇAR, MEHTAP, TAN, YAĞMUR sk bölgelerinde 12/03/2025 09:00:00 - 12/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-12 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah ATA, GÜNDOĞDU, NECATİ CUMALI, ZEYTİNOĞLU sk bölgelerinde 12/03/2025 10:00:00 - 12/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-03-12 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk bölgelerinde 12/03/2025 09:00:00 - 12/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-03-12 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce -AKALAN mah sk / KABAKÇA mah sk bölgelerinde 12/03/2025 09:00:00 - 12/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-12 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce -AKALAN mah sk / KABAKÇA mah sk bölgelerinde 12/03/2025 09:00:00 - 12/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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