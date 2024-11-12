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İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 Kasım İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Ayedaş- Bedaş elektrik kesintisi sorgulama!

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 Kasım İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Ayedaş- Bedaş elektrik kesintisi sorgulama!
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 12 Kasım Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve sokakları duyurdu. İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Peki, 12 Kasım İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Ayedaş- Bedaş elektrik kesintisi sorgulama!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 12 Kasım Salı günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. Kesinti yaşanacak ilçelerin listesi BEDAŞ tarafından paylaşıldı. İstanbul halkı, elektrik kesintisi programını kontrol ederek planlarını bu bilgilere göre yapabilecek. Vatandaşlar, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağını araştırıyor.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 12 Kasım Salı İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 Kasım İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? Ayedaş- Bedaş elektrik kesintisi sorgulama!

BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

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