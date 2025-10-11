İstanbul elektrik kesintisi! 12 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy – Anadolu Mahallesi (Aysema, Erdinç, Mimar Sinan, Necip Fazıl, Suludere, Zemheri, Özel Sokaklar)

Gaziosmanpaşa – Şemsipaşa Mahallesi (29. Sokak ve çevresi)

Tarih: 12 Ekim 2025 Pazar

Saat: 11.00 – 19.00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (önleyici bakım)

Açıklama: Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde belirtilen mahalle ve sokaklarda yapılacak önleyici bakım çalışmaları nedeniyle 11.00 ile 19.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağcılar – 15 Temmuz Mahallesi (1470, 1471, 1473, 1476, 1477, 1481, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1491, 1493, 1494, 1498, 1499, 1500, 1502, 1503, 1504, Gülbahar, Şehit Doğan Öztürk Sokaklar)

Bağcılar – Bağlar Mahallesi (Koçman Sokak ve çevresi)

Tarih: 12 Ekim 2025 Pazar

Saat: 00.00 – 06.00

Kesinti Nedeni: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Açıklama: Bağcılar ilçesinde yapılacak kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle 00.00 ile 06.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Bayrampaşa – Muratpaşa Mahallesi (Ata, Atakan, Dericiler E Blok, Esnaf, İnan Sokaklar)

Tarih: 12 Ekim 2025 Pazar

Saat: 09.00 – 14.00

Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantı çalışması

Açıklama: Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde yapılacak bağlantı çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayrampaşa – Muratpaşa Mahallesi (Dericiler D Blok, Dericiler E Blok Sokaklar)

Tarih: 12 Ekim 2025 Pazar

Saat: 13.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantı çalışması

Açıklama: Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde yapılacak bağlantı çalışmaları nedeniyle 13.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü – Kavaklı, Yakuplu Merkez ve Yakuplu Mahalleleri

Tarih: 12 Ekim 2025 Pazar

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Açıklama: Beylikdüzü ilçesine bağlı Kavaklı, Yakuplu Merkez ve Yakuplu mahallelerinde yapılacak yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü – Yakuplu Mahallesi (4. Sokak ve çevresi)

Tarih: 12 Ekim 2025 Pazar

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Açıklama: Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi 4. Sokak çevresinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Beylikdüzü – Barış Mahallesi (Ali Çebi, Cahit Sıtkı Tarancı Sokaklar)

Tarih: 12 Ekim 2025 Pazar

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Abone ve şube bağlantı çalışması

Açıklama: Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde yapılacak bağlantı çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.