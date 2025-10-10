İstanbul elektrik kesintisi! 10 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 10 Ekim günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Ekim günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
1. Arnavutköy – Yeşilbayır Mahallesi
Etkilenen Cadde / Sokak: Şimşir Sokak
Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 00:30 – 06:30
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı
2. Arnavutköy – Hastane ve Yeşilbayır Mahalleleri
Etkilenen Cadde / Sokak: Mehmet Akif Ersoy Sk / 29 Mayıs Sk
Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 00:30 – 06:30
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı
3. Arnavutköy – Bolluca Mahallesi
Etkilenen Cadde / Sokak: Akdoğan, Bolluca, Gülfem, Gülperi, Gülsever, Nakış, Nazende, Orhaniye, Pınarlı, Tomrukçu, Vedat, Yıldızbostanı Sk
Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 09:00 – 16:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı Havai Hat Bakımı
4. Arnavutköy – Yassıören Mahallesi
Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 09:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması
5. Arnavutköy – Taşoluk Mahallesi
Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 10:00 – 14:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
6. Avcılar – Merkez Ambarlı Mahallesi
Etkilenen Cadde / Sokak: Emekli, Erencan Sk
Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 08:00 – 16:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
7. Avcılar – Merkez Yeşilkent Mahallesi
Etkilenen Cadde / Sokak: Fatih1, G-155, G-612, G-614, G-615, G-616, G-617, G-739, G-752 Sk
Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 09:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı Havai Hat Bakımı
8. Bağcılar – Yavuz Selim Mahallesi
Etkilenen Cadde / Sokak: 1021, 1024, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, Hoca Ahmet Yesevi Sk / Sümer Mah. 26/3, 26/4 Sk
Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 08:00 – 14:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
9. Bağcılar – Merkez Bağlar Mahallesi
Etkilenen Cadde / Sokak: 16, 17, 18, 42, 48, 49, Mehmet Akif Sk / 30, 31, 32 Sk / 15, 18, 20, 21, 28, Mehmet Akif, Osman Paşa Sk
Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 09:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı
10. Bağcılar – Merkez Güneşli Mahallesi
Etkilenen Cadde / Sokak: 1300, 1316, 1317, 1319, 1322, 1344, 1345, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1354, 1355, 1356, Fevzi Çakmak, Üsküp Sk
Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 09:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı
11. Bağcılar – Merkez Kirazlı Mahallesi
Etkilenen Cadde / Sokak: 1226, 1227, 1228, 1232, 1234, Kurtuluş Sk
Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 09:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı
12. Bahçelievler – Merkez Bahçelievler Mahallesi
Etkilenen Cadde / Sokak: Kerim Tekin, Saklıvadi, İpek Sk
Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 09:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Önleyici Bakım
13. Bahçelievler – Merkez Bahçelievler Mahallesi
Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 09:00 – 17:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni TM Tesisi