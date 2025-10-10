İstanbul elektrik kesintisi! 10 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

1. Arnavutköy – Yeşilbayır Mahallesi

Etkilenen Cadde / Sokak: Şimşir Sokak

Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 00:30 – 06:30

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı

2. Arnavutköy – Hastane ve Yeşilbayır Mahalleleri

Etkilenen Cadde / Sokak: Mehmet Akif Ersoy Sk / 29 Mayıs Sk

Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 00:30 – 06:30

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı

3. Arnavutköy – Bolluca Mahallesi

Etkilenen Cadde / Sokak: Akdoğan, Bolluca, Gülfem, Gülperi, Gülsever, Nakış, Nazende, Orhaniye, Pınarlı, Tomrukçu, Vedat, Yıldızbostanı Sk

Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 09:00 – 16:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı Havai Hat Bakımı

4. Arnavutköy – Yassıören Mahallesi

Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 09:00 – 17:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

5. Arnavutköy – Taşoluk Mahallesi

Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 10:00 – 14:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

6. Avcılar – Merkez Ambarlı Mahallesi

Etkilenen Cadde / Sokak: Emekli, Erencan Sk

Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 08:00 – 16:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

7. Avcılar – Merkez Yeşilkent Mahallesi

Etkilenen Cadde / Sokak: Fatih1, G-155, G-612, G-614, G-615, G-616, G-617, G-739, G-752 Sk

Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 09:00 – 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı Havai Hat Bakımı

8. Bağcılar – Yavuz Selim Mahallesi

Etkilenen Cadde / Sokak: 1021, 1024, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, Hoca Ahmet Yesevi Sk / Sümer Mah. 26/3, 26/4 Sk

Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 08:00 – 14:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

9. Bağcılar – Merkez Bağlar Mahallesi

Etkilenen Cadde / Sokak: 16, 17, 18, 42, 48, 49, Mehmet Akif Sk / 30, 31, 32 Sk / 15, 18, 20, 21, 28, Mehmet Akif, Osman Paşa Sk

Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 09:00 – 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı

10. Bağcılar – Merkez Güneşli Mahallesi

Etkilenen Cadde / Sokak: 1300, 1316, 1317, 1319, 1322, 1344, 1345, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1354, 1355, 1356, Fevzi Çakmak, Üsküp Sk

Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 09:00 – 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı

11. Bağcılar – Merkez Kirazlı Mahallesi

Etkilenen Cadde / Sokak: 1226, 1227, 1228, 1232, 1234, Kurtuluş Sk

Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 09:00 – 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı

12. Bahçelievler – Merkez Bahçelievler Mahallesi

Etkilenen Cadde / Sokak: Kerim Tekin, Saklıvadi, İpek Sk

Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 09:00 – 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Önleyici Bakım

13. Bahçelievler – Merkez Bahçelievler Mahallesi

Kesinti Tarihi ve Süresi: 10.10.2025, 09:00 – 17:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni TM Tesisi