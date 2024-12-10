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İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Pendik, Ümraniye, Bağcılar elektrik kesintisi

İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Pendik, Ümraniye, Bağcılar elektrik kesintisi
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BEDAŞ İstanbul Pendik, Ümraniye, Bağcılar elektrik kesintisi listesi! 10 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Aralık Pendik, Ümraniye, Bağcılar elektrik kesintisi

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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